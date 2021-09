Per lo spot Armani alla Scala dei Turchi non esiste divieto FOTO

Realmonte - Sono cominciate all’alba le riprese dello spot sul nuovo profumo Giorgio Armani, girato alla Scala dei Turchi di Realmonte. un set regolarmente autorizzato, evidentemente alla luce di misure di sicurezza adottate dal comune e dalla produzione visto che il sito, infatti, è da tempo interdetto per il rischio di crolli e smottamenti, come più volte denunciato quest’estate dall’associazione ambientalista Mareamico.

Poche del resto le persone presenti tra fotografi, cameraman e modelli (due donne e un uomo). Non è la prima volta che l’inconfondibile marna bianca della scogliera è utilizzata come quinta per film, documentari e videoclip: finire in tv, col marchio di un'eccellenza del made in Italy, è di sicuro il miglior marketing territoriale che la provincia di Agrigento potesse aggiudicarsi.