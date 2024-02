Perchè Annalisa ha vinto il Festival di Sanremo 2024

Sanremo - Fresca, giovane, disinvolta, sbarazzina. Con una estensione vocale inviadiabile. Il suo Bellissima nel 2022 è stata la canzone più ariosa e solare degli ultimi anni.

Forse non tutti sanno che Annalisa (al secolo Annalisa Scarrone, Savona, 1985) è laureata in fisica. «Venivo da una famiglia di professori e ho sempre avuto la curiosità di capire come funzionassero le cose. Quindi la mia passione per la musica e per la scienza hanno sempre convissuto».

Ed è Annalisa la vincitrice del festival di Sanremo 2024. Col suo look Dolce & Gabbana total black con reggicalze, culotte a vita alta, top e giacca.

La sua Sinceramente fa venire voglia di ballare e lei si è trattenuta a stento. "Sinceramente è una canzone di grande auto-affermazione", ha raccontato. Un brano che sa di libertà, in tutte le sue manifestazioni: libertà in senso letterale, ma anche libertà di essere felice sopra le righe, di lamentarsi, di dar fastidio. Libertà di gestire le emozioni, ciascuno a modo suo.

Ecco il testo di Sinceramente di Annalisa:

Mi sveglio ed è passata solo un’ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito

La vuoi la verità

Ma quale verità

Ti dico la sincera o quella più poetica

Mi sento scossa ah

Ma quanto male fa

Come morire

Ma non capita

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Solo tu

Tu spegni sigarette su velluto blu

Mi lasci sprofondare prima

E dopo su

Appena mi riprendo

Ti lascio un messaggio

Adesso

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Ma sono solo parole

E dopo il vuoto

Sono bagliori

Non è oro

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

E non hai mai capito

Quando quando quando quando

Quando mi sento male

Quando quando quando quando

Sai già che è tanto

Se ti mando mando mando mando solo un messaggio

Due parole

C’è scritto sul finale

Sinceramente

Tua.