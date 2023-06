Perché la prima moglie di Berlusconi era assente ai funerali

Milano - Un dolore solitario. E' la mamma di Marina e di Pier Silvio Berlusconi.

Non è passata inosservata l’assenza ai funerali dell'imprenditore e politico di Carla Elvira Dall’Oglio, prima moglie di Berlusconi e mamma dei suoi primi due figli.

Un matrimonio durato 21 anni. Carla Elvira dall'Oglio, mamma di Marina e Pier Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi e Carla Elvira Dall’Oglio si incontrano per caso nel 1964 ad una fermata del tram vicino alla Stazione Centrale di Milano e dopo un anno sono già marito e moglie.

Lei, 24 anni originaria di La Spezia ma milanese d’adozione rimane affascinata dal 29enne dal sorriso ammaliante e le grandi idee ed aspirazioni. Nascono i figli Marina e Pier Silvio, rispettivamente nel 1966 e 1969 e tutto sembra andare per il meglio. Nei primi anni '80, durante la rappresentazione del Magnifico Cornuto al Teatro Manzoni, però, Berlusconi rimane incantato dall’attrice protagonista Miriam Raffaella Bartolini, in arte Veronica Lario, di 20 anni più giovane. Nel 1985 Silvio e Carla divorziano senza clamore e apparentemente senza drammi (e senza battaglie legali come avvenne invece dopo la turbolente fine del secondo matrimonio).

Carla Elvira Dall’Oglio classe 1940 è sempre stata una donna schiva e piuttosto riservata: l'82enne ha preferito non presentarsi in Duomo per il funerale di Stato dell'ex marito dimostrando coerenza con il desiderio di privacy che ha sempre perseguito e protetto. Dopo il divorzio, la prima moglie di Berlusconi ha vissuto soprattutto a Londra ed è stata paparazzata solo in rarissime occasioni (la sua ultima apparizione pubblica risale al 2009 in occasione della cerimonia di consegna dell'Ambrogino d'oro alla figlia Marina). La sua commemorazione è stata affidata ad un commovente necrologio pubblicato sul Corriere della Sera: "Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito".

E se Veronica Lario ha preferito il silenzio, Francesca Pascale, legata a Berlusconi dal 2010 al 2020 e oggi sposata con la cantante Paola Turci, ha voluto condividere il suo ricordo dell'ex leader di Forza Italia con La Presse. "È una giornata così triste. Profondamente triste, per me non ci sono parole, una cosa che non mi aspettavo nella maniera più assoluta, non c’è una parola che sia giusta in questo momento", le sue parole, "personalmente, parlo a titolo personale, Berlusconi lascia un vuoto enorme, impossibile da colmare, una persona così stupenda e straordinaria lascia soltanto un vuoto incredibile, tantissimi ricordi stupendi. Non esiste al mondo un’altra persona come Berlusconi”.

Le donne di Silvio al funerale

Marta Fascina in prima fila accanto ai cinque figli, Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Francesca Pascale, compagna per dieci anni qualche fila indietro; defilata anche la seconda moglie Veronica Lario. Tutte le donne di Silvio Berlusconi si sono recate mercoledì 14 giugno in Duomo per l’ultimo saluto al Cavaliere scomparso nella mattina di lunedì 12 giugno all'ospedale San Raffaele di Milano all'età di 86 anni. Mancava Carla Elvira, ha preferito un dolore solitario.