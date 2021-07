Il grande ritorno di Phoebe Philo con il suo marchio

Dicembre 2017. Le voci che circolano da mesi vengono confermate: dopo dieci anni di direzione creativa, la stilista inglese Phoebe Philo lascia Céline. Al culmine del proprio successo (e anche del brand francese), Philo preferisce ritirarsi dalla scena per riprendere fiato al fianco della famiglia. Nascono numerosi account Instagram, come @phoebephilodiary, che fungono da archivio della ricca eredità lasciata dalla stilista, rimpianta sperando in un suo ritorno. E così succede, per la gioia di fan e clienti affezionatissimi. E' recente la notizia che Phoebe Philo tornerà a sfilare con un brand che porterà il suo nome.



Céline, SS16



Il marchio sarà lanciato sul mercato con un investimento del gruppo LVMH limitato, così da mantenere un'indipendenza iniziale nella linea artistica. Il debutto avverrà a gennaio 2022, ma ancora nessun dettaglio è stato rilasciato: nota è la riservatezza della stilista che in questa occasione si è detta emozionata nel tornare in contatto con il proprio pubblico e le persone di tutto il mondo.

Molti addetti al settore ipotizzano una moda slegata dalla stagionalità e dalle tendenze, come di consuetudine per Philo prima da Chloé e poi da Céline. E' proprio da Chloé che comincia la carriera della stilista: nel 1997 diventa assistente di Stella McCartney, all'epoca alla guida del brand francese come direttrice creativa. Quando Stella lascia Chloé, Phoebe prende il suo posto nel 2001 fino al 2006, anno in cui si prende una pausa da Parigi per tornare a Londra, in attesa del secondo figlio.



Céline, SS10



Due anni più tardi comincia la seconda avventura: LVMH le offre la direzione creativa di Céline e Philo accetta, purché gli uffici del brand vengano trasferiti a Londra. Durante questi dieci anni, Céline cresce moltissimo e Phoebe viene premiata come designer britannica dell'anno dal British Fashion Council nel 2010 e dal CFDA americano nel 2011. Céline di Phoebe Philo diventa mito: lei porta in passerella un'idea di "minimalismo contemporaneo", di frattura rispetto alla moda del decennio passato.



Crea abiti che nella loro complessa semplicità danno potere alle donne: quello di Phoebe Philo è uno stile che non insegue le mode, ma si evolve insieme alle donne che scelgono di vestirsi Céline by Phoebe Philo. Rende icona dei capi essenziali per il guardaroba femminile, lavorando sul concetto di uniforme: cappotto sartoriale oversize, pantalone modello maschile a gamba larga, trench doppio petto beige, gonna midi. Le. borse: box bag, modello introdotto da lei e ancora in vendita negli store e sul sito di Céline, la Sangle (oggi acquistabile da rivenditori di second hand) e la Boston Bag, tutte entrate nel cuore degli affezionati clienti (e aspiranti tali) di Céline negli anni di Philo.

Lei che non parte dalle tendenze, ma da un lavoro concettuale sullo stile femminile, ha prodotto una vera e propria tendenza, accolta da alcuni giovani designer come un'eredità di cui usufruire con rispetto. Cosa aspettarsi quindi dalla sua entrata in scena? Quale sarà la visione di Phoebe Philo sull'estetica femminile di oggi?