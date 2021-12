Piersilvio Berlusconi nonno a 52 anni, è nata Olivia

Piersilvio Berlusconi nonno a 52 anni, la figlia Lucrezia mette al mondo Olivia

Piersilvio Berlusconi lo conosciamo tutti per essere il figlio del noto ex premier Silvio Berlusconi oltre che il compagno di Silvia Toffanin. Non tutti sanno che quest’ultimo è diventato nonno per la prima volta a soli 52 anni. La figlia primogenita di Pier Silvio Berlusconi, Lucrezia, 31 anni, è diventata mamma della piccola Olivia. Finora la notizia non era stata volutamente divulgata dalla famiglia (la bambina è nata in aprile) proprio per non accendere attenzione mediatica su Lucrezia che, come il papà, difende al massimo la privacy della sua famiglia.

Per la prima volta però, in questi giorni prima di Natale, mamma e bimba sono state fotografate in un piccolo parco giochi. Lucrezia infatti, dopo diversi anni di studio e di lavoro negli Stai Uniti, ora è in Italia con il marito americano di cui è noto solo il nome di battesimo, Josh. Non è un caso che finora non fossero mai circolate foto della nuova arrivata. Pier Silvio e tutta la sua famiglia sono molto protettivi della propria privacy e, in un mondo dove tutto viene divulgato online, nessuno di loro ha profili social: praticamente un’intera famiglia anti social. Per questo la gioia di Pier Silvio, diventato nonno felicissimo a 51 anni, non è mai trapelata. Ma chi è vicino a lui e Silvia racconta di momenti meravigliosi quando in famiglia si è saputo dell’arrivo della nipotina e di grande emozione nei giorni del fiocco rosa. Ora che la notizia è pubblica, possiamo dire benvenuta Olivia e fare i complimenti a mamma Lucrezia, a papà Josh e ai nonni affettuosi e contentissimi.

Sembra che anche Silvia Toffanin si è detta tutto felice dell’arrivo di questa piccolina. La conduttrice e Piersilvio sono legati esattamente dal 2002 e insieme hanno avuto due figli ovvero Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia Valentina che oggi ha 6 anni. Massimo riserbo sulla vita di Lucrezia tanto che non si sa chi effettivamente sia il marito.