Pilota fa la proposta di matrimonio alla hostess in volo: Paula, mi sposi?

Varsavia - La proposta di matrimonio fatta in Polonia non è come le altre: il set è stato un aereo e il mezzo l'interfono usato dal pilota con i passeggeri a bordo prima stupiti e poi entusiasti.

"Paula mi vuoi sposare?”. Il pilota Konrad ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna e hostess della Lot Polish Airlines sul volo diretto a Cracovia. Dopo aver salutato i passeggeri a bordo, il pilota ha virato improvvisamente il discorso, spiazzando i passeggeri, raccontando la storia d’amore nata proprio su un volo analogo. “C’è una persona molto speciale a bordo – ha detto –. Ci siamo conosciuti durante un volo come questo ed è una persona magnifica che ha cambiato totalmente la mia vita”. E poi rivolgendosi alla collega hostess ha aggiunto: “Sei la cosa più preziosa per me, sei il mio sogno più grande e per questo ti voglio chiedere: mi vuoi sposare?”.

Il filmato della proposta di matrimonio in volo è stata pubblicata sui social della compagnia aerea e il video è diventato subito virale. Il capitano Konrad, come in una vera e propria storia d’amore, si è inginocchiato con un mazzo di fiori in mano e la scatolina contente l’anello. Dalla coda dell’aereo l’hostess Paula è corsa verso il giovane. Il tempo di un abbraccio, un bacio e poi il fatidico sì, tra gli applausi scroscianti dei passeggeri.