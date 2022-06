Pippo Baudo ha compiuto 86 anni

Roma - Oggi, 7 giugno, Pippo Baudo da Militello Val di Catania ha compiuto 86 anni. Avvocato, laureato in legge a Catania, Baudo che ha fatto la storia del piccolo schermo, insieme a Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado. E che ha ispirato le nuove generazioni di presentatori e showmen, con uno stile di conduzione nuovo e contemporaneo.

Nel corso della sua carriera, iniziata nei primi Anni ’60, Pippo Baudo è stato uno dei volti di punta della Rai: ha condotto i programmi più importanti della storia della televisione, dal Festival di Sanremo a Canzonissima, da Fantastico a Domenica In, solo per citarne alcuni. A partire dal 2010 circa, però, il presentatore ha iniziato a ridurre la sua presenza in tv, allontanandosi progressivamente dai riflettori. Oggi, infatti, lo vediamo comparire molto raramente e solitamente soltanto in veste di ospite speciale. La stagione 2015-2016 è stata la prima, dagli Anni ’60, in cui Baudo non ha presentato alcun programma, limitandosi quindi a qualche apparizione occasionale, come fa tutt’oggi. Lo abbiamo visto, per esempio, come ballerino per una notte a Ballando con le Stelle nel 2021 o come giudice del Premio TIM ad Amici di Maria De Filippi nello stesso anno. Per il resto, Pippo Baudo ha scelto di dedicarsi per lo più alla sua vita privata, e di ritirarsi dalle scene per lasciare spazio alle nuove generazioni (Amadeus, ad esempio, è considerato come il suo erede televisivo).

Pippo Baudo, Katia Ricciarelli e le rivelazioni sulla gravidanza

Oltre alle sue rare apparizioni in tv, nel 2022 Pippo Baudo è stato al centro della cronaca e del gossip a causa di alcune dichiarazioni della sua ex moglie, la soprano Katia Ricciarelli. Sposati dal 1986, il loro è stato un matrimonio lungo e piuttosto travagliato. Soprattutto verso la fine della loro storia, giunta al capolinea nel 2004 (il divorzio è stato poi ufficializzato nel 2007). La loro relazione, però, ha fatto sognare milioni di italiani, e la notizia della separazione ha colto tutti di sorpresa: da tempo, però, Baudo e Ricciarelli erano ai ferri corti, soprattutto dopo il licenziamento del conduttore dalla Rai, avvenuto proprio nel 2004. Soltanto nel 2022 la cantante, intervistata a Verissimo, ha rivelato i veri motivi dietro la rottura: pare che tra i due ci fossero divergenze caratteriali praticamente impossibili da superare. In più, Katia Ricciarelli ha rivelato un dettaglio finora mai venuto a galla, riguardo al suo desiderio mai avverato di diventare madre: “Rimasi incinta, ma Pippo mi chiese di abortire, perché evidentemente pensava che fosse troppo presto. Poi sono stata punita, non ho avuto figli, evidentemente è giusto così".

Pippo Baudo e la malattia

Quando Pippo Baudo si è allontanato dalle scene, in molti hanno temuto che la decisione sia arrivata a causa di un problema di salute del conduttore. Nel 2015, però, Baudo ha parlato della sua malattia: ospite di Safiria Leccese nel programma La strada dei miracoli, il conduttore ha rivelato di aver avuto un cancro alla tiroide. Un episodio risalente agli Anni ’70, che gli ha cambiato la vita. Pippo Baudo è riuscito a sconfiggere la malattia (grazie ad una cura sperimentale con il sodio radioattivo) e a riprendere in mano la sua vita e la sua carriera; il cancro, però, lo ha segnato profondamente.