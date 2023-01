Piquè e la prima foto con Clara su Instagram, sgarbo a Shakira

Nuovo capitolo della telenovela Piqué, Shakira e Clara Chia Martí, la nuova fiamma dell'ex difensore del Barcellona. Piquè ha infatti pubblicato sui instagram la prima foto con la nuova fidanzata. Negli ultimi giorni è circolata la notizia di una possibile terza componente di questa storia e cioè l’avvocatessa che sta seguendo il divorzio di Piqué dalla cantante sudamericana e forse la foto sui social serve a spegnere le voci. Clara Chia Martí è la ragazza per la quale Piqué ha deciso di mandare a gambe all’aria il matrimonio con Shakira. Una rottura che è diventata una questione globale con la cantante che ha dedicato al suo ex una canzone piuttosto dura, parlando di Twingo e Ferrari.

La foto ha superato i 2 milioni di like in poche ore. Il sentimento è quello che unisce Gerard Piqué alla fidanzata Clara Chia Marti, ovvero colei che ha messo fine alla relazione tra il calciatore e la cantante Shakira dopo 11 anni d’amore e la nascita dei due figli Milan e Sasha. Dopo il polverone mediatico scatenatosi sulla coppia a seguito dell’uscita di “Bzrp” (la nuova canzone di Shakira dove l’artista 45enne attacca pesantemente l’ex compagno così come la sua new girlfriend), dopo le voci che accusavano Piqué di aver tradito Clara con l'avvocato divorzista 26enne Julia Puig Gali (che avrebbe assistito il calciatore nella causa di divorzio con la cantante di “Waka waka”) e a successivamente alle foto che immortalavano il 35enne insieme a Irina Shayk, lo sportivo e la modella 23enne hanno deciso di portare la loro relazione a un livello successivo.

Nelle scorse ore infatti Piqué e Clara hanno fatto il loro debutto come coppia sulle pagine social di Gerard, il quale ha pubblicato una foto che lo ritraeva insieme alla nuova fidanzata ufficializzando la loro relazione. Un post quello pubblicato da Gerard Piqué su Instagram che sembra voler replicare alle tante cattiverie dette sul suo conto nelle ultime settimane, dove il calciatore è stato dipinto come un traditore seriale.

Questo per lo meno è quello che afferma Shakira nella sua canzone contro Piqué dove, oltre a puntare il dito contro l’ex compagno, attacca anche Chia Marti paragonandola a una Twingo e un Casio.