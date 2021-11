Harry Styles lancia il nuovo marchio beauty Pleasing

Harry Styles, il cantautore idolo di bambini di 6 anni e di ragazzi ben più grandi, torna a far parlare di sé. Dopo la recentissima uscita del nuovo film Marvel "Eternals", dove Harry Styles interpreta Starfox, il fratello del nemico Thanos, ecco il lancio di un nuovo marchio tutto suo. La linea di cosmetica si chiama "Pleasing", tradotto con "piacere", e al momento si compone di set di smalti e prodotti per la cura del viso.



The Perfect Polish Set



Harry Styles non ha mai nascosto il proprio piacere a giocare con gli stereotipi dell'abbigliamento maschile e femminile. Spesso si è anche visto con lo smalto sulle unghie e borsetta alla mano, rigoramente Gucci. Non a caso è il perfetto testimonial di Gucci e grande amico del direttore creativo della casa fiorentina, Alessandro Michele. All momento è anche ritratto sul murales con le campagne pubblicitarie di Gucci in Corso Garibaldi a Milano.



Harry Styles per Pleasing

La star vincitrice di tre Grammy ha pensato anche alla cura del visto con la Pleasing Pen, ovvero due sieri con degli applicatori ghiacciati da applicare sul contorno occhi e labbra. L'altro prodotto per il viso è il Pearlescent Illuminating Serum, un siero da stendere su tutto il viso. La texture non è la solita di una crema, ma si compone di perle.

Il packaging curatissimo, i colori pastello dei prodotti e le fotografie della campagna pubblicitaria preannunciano il sold out. Sulla pagina Instagram potete trovare anche il video di backstage delle foto, scattate su Harry Styles stesso, ma anche su modelli e modelli ben più âgée. Tutti i prodotti sono vegani.