Povia positivo a Covid: doveva andare a una manifestazione No Green Pass

Genova - ''Sono positivo con carica bassa, sto bene''.

Giuseppe Povia, cantautore noto negli ultimi anni soprattutto per essersi esposto con posizioni che hanno fatto molto discutere su temi di vario genere, ha dichiarato di essere positivo al coronavirus. Secondo quanto è stato riportato dal sito Genova24, infatti, avrebbe annunciato di aver contratto il Covid-19 e di essere quindi impossibilitato a partecipare a un evento contro il green pass a Genova. Giuseppe Povia è da tempo un attivista del mondo No Vax e No Green Pass, tanto da esprimere spesso le proprie opinioni sui social network e durante manifestazioni e cortei contro il vaccino anticovid e contro l'obbligo di Green Pass.

Un paradosso, quindi: non partecipare a un evento che protesta contro il documento che certifica l'avvenuta vaccinazione contro il Sars-cov2 perché si è contratto esattamente quel virus. "Non sono Novax, sono NoCovid19Vax" ha precisato Povia. Che ora dovrà osservare la quarantena prevista per i malati di Covid-19.