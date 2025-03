Prada si avvicina all’acquisto di Versace: operazione da 1,5 miliardi

Prada S.p.A. e Capri Holdings Limited, proprietaria di Versace, sarebbero in trattative avanzate per un accordo che potrebbe concretizzarsi entro la fine di marzo. A riportare le indiscrezioni il sito americano Bloomberg, Le negoziazioni valuterebbero la celebre casa di moda italiana fino a 1,5 miliardi di euro. ​

L'acquisizione di Versace permetterebbe a Prada di consolidare la propria posizione nel mercato del lusso, creando un gruppo italiano capace di competere più efficacemente con i colossi globali del settore, come LVMH e Kering. Per l'Italia, dopo anni in cui numerosi marchi storici sono stati acquisiti da aziende straniere, questo accordo rappresenterebbe un'inversione di tendenza significativa nel mondo del lusso.​

Prada S.p.A. è una holding di lusso italiana fondata nel 1913 a Milano da Mario Prada e suo fratello Martino, inizialmente nota come Fratelli Prada.

L'azienda è specializzata in borse in pelle, accessori da viaggio, scarpe, prêt-à-porter, profumi e altri accessori. ​ La proprietà di Prada è detenuta principalmente da Prada Holding B.V., che possiede una quota dell'80% della società. Prada Holding è controllata dalla famiglia Prada-Bertelli: Miuccia Prada detiene il 65% delle quote, mentre il restante 35% è di proprietà del marito Patrizio Bertelli. Questa struttura garantisce un controllo familiare sull'azienda, mantenendo una gestione coerente con la visione dei fondatori. ​

Capri Holdings Limited

Capri Holdings Limited è una holding multinazionale del settore della moda di lusso, che comprende marchi iconici come Versace, Jimmy Choo e Michael Kors. Fondata nel 1981 dallo stilista americano Michael Kors, la società ha ampliato il proprio portafoglio acquisendo Jimmy Choo nel 2017 e Versace nel 2018. ​

La sede operativa di Capri Holdings si trova a New York, con uffici esecutivi a Londra. La società è quotata in borsa e conta circa 15.500 dipendenti a livello globale. Il consiglio di amministrazione è guidato da John D. Idol, che ricopre il ruolo di presidente dal settembre 2011 e di amministratore delegato dal dicembre 2003. ​ibisworld.comcapriholdings.com

L'accordo

Se l'acquisizione da parte di Prada dovesse andare a buon fine, l'azienda integrerebbe nel proprio portafoglio un marchio di grande prestigio come Versace, rafforzando la propria presenza nel segmento del lusso e ampliando la gamma di prodotti offerti. Per Capri Holdings, la cessione di Versace rappresenterebbe una significativa ristrutturazione del proprio portafoglio di marchi.​