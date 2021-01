Pregliasco segue Diletta Leotta su Instagram: "Non ricordo"

Rilassato, ironico e anche imbarazzato. Come sono con le compagne di Fabrizio Pregliasco? «Diciamo che nella mia vita sono stato un po’ disordinato, le mie compagne dicono che sono un Peter Pan che non cresce, e forse è vero. Sono sempre attaccato alle mie cose, al lavoro e a queste passioni che forse mi allontanano un po' dalle cose di tutti i giorni». A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il virologo Fabrizio Pregliasco ha raccontato qualche aspetto poco noto della sua vita privata. Lei è geloso con le sue fidanzate? «Si, sono molto geloso, chiedo, mi informo, verifico pur senza esagerare. Insomma, il telefonino non lo controllo mai...»

Lei ha anche un profilo Instagram, sul quale segue, tra gli altri, Diletta Leotta, Elisa Isoardi e Adriana Volpe..."Ho avuto modo di conoscere la Volpe perché sono stato ospite nel suo programma, idem con la Isoardi. La Leotta non ricordo dove l'ho conosciuta, forse via Skype per qualche trasmissione...»