Pride Month 2022: Cher e Donatella Versace lanciano la capsule Chersace

Per inaugurare il mese del Pride 2022, Donatella Versace, direttrice creativa dell'omonima casa di moda italiana, ha coivolto una delle icone gay più amata: la cantante e attrice Cher. Versace e Cher diventano così le madrine del Pride di quest'anno lanciando una capsule collection per l'estate 2022 che chiamano "CHERSACE" dalla fusione dei loro nomi.



Donatella Versace e Cher

"Sono così grata di festegiare il mese del Pride con la mia fantastica amica Cher attraverso questa incredibile collezione CHERSACE" scrive Donatella Versace sul post Instagram pubblicato sul suo profilo.

Aggiunge, inoltre, che una percentuale delle vendite andrà all'associazione Gender Spectrum che contribuisce a creare un mondo più inclusivo, un ambiente più sensibile alle questioni di genere per i più giovani.





Donatella Versace, post Instagram







Cher, post Instagram

La capsule in edizione limitata si compone di una t-shirt, calze e baseball hat tutti neri, con logo Versace nei toni dell'arcobaleno. L'intera collezione, disponibile in più taglie è acquistabile da subito sul sito ufficiale di Versace.







T-shirt CHERSACE