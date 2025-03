Prodi tira i capelli alla giornalista, il VIDEO di Floris a DiMartedì

Roma - Lo scivolone di Romano Prodi. Il professore ha tirato i capelli alla giornalista della trasmissione Mediaset "Quarto Grado" Lavinia Orefici e lo ha mostrato stasera Giovanni Floris nel corso della trasmissione "DiMartedì" in onda su La7. Un video inedito, registrato da una videocamera da una angolazione laterale mostra per la prima volta come sono andate le cose. Il giornalista Massimo Giannini, che con Prodi ha scritto un libro, ha giustificato in studio l'ex premier dicendo che è un professore di 85 anni che è abituato ad avere un atteggiamento paterno.

La giornalista Mediaset Lavinia Orefici aveva raccontato: “Prodi mi ha tirato i capelli come un professore tira le orecchie a un somaro”. IL VIDEO: