Programma Sanremo 2022: ospiti, cantanti e conduttori delle 5 serate

L'edizione numero 72 del Festival della canzone italiana dal 1° al 5 febbraio

Amadeus è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2022, scopriamo la scaletta, gli ospiti, cantanti e conduttori delle 5 serate del Festival

Cinque lunghe serate di grande musica previste per Sanremo 2022. Il festival della canzone italiana, giunto all'edizione numero 72, è in programma dall'1 al 5 febbraio al Teatro Ariston con la conduzione e direzione artistica - per la terza volta consecutiva - di Amadeus.

Tutte le serate (inizio alle 20,35) vanno in onda, in diretta, su Raiuno, Radio2 e RaiPlay. Ci saranno 25 artisti in gara con 25 canzoni inedite e un meccanismo di votazione rinnovato.

Ricco il parterre degli ospiti per questa edizione 2022 che vedono, al momento, i Maneskin (prima serata), Laura Pausini (seconda serata) e Cesare Cremonini in ambito musicale, mentre dalle fiction arrivano Luca Argentero, Raoul Bova, Lino Guanciale, Anna Valle, Gaia Girace e Margherita Mazzucco (le due protagoniste della serie 'L’amica geniale').

Il cast artistico è spettacolare e trasversale: ci sono leggende della canzone italiana e veri casi discografici del momento. In totale 25 artisti con altrettante canzoni inedite e un meccanismo di votazione rinnovato. Quest’anno l’unica categoria in gara al Festival si chiamerà 'artisti': non ci sarà la gara delle 'Nuove Proposte' visto che i 'Giovani' si sono sfidati a dicembre e tre di loro hanno ottenuto un posto in gara tra i 'big'. Per tutti i 25 artisti è prevista una gara canora senza eliminazioni per arrivare alla serata finale con la proclamazione del vincitore.

I cantanti in gara di Sanremo 2022

Questi i big in gara e le relative canzoni:

- Achille Lauro con 'Domenica';

- Aka 7even con 'Perfetta così';

- Ana Mena con 'Duecentomila ore';

- Dargen D'Amico con 'Dove si balla';

- Ditonellapiaga e Rettore con 'Chimica';

- Elisa con 'O forse sei tu';

- Emma con 'Ogni volta è così';

- Fabrizio Moro con 'Sei tu';

- Gianni Morandi 'Apri tutte le porte';

- Giovanni Truppi con 'Tuo padre, mia madre, Lucia';

- Giusy Ferreri con 'Miele';

- Highsnob e Hu con 'Abbi cura di te';

- Irama con 'Ovunque sarai';

- Iva Zanicchi con Voglio amarti';

- La Rappresentante di Lista con 'Ciao ciao';

- Le Vibrazioni con 'Tantissimo';

- Mahmood e Blanco con 'Brividi';

- Massimo Ranieri con 'Lettera di là dal mare';

- Matteo Romano con 'Virale';

- Michele Bravi con 'Inverno dei fiori';

- Noemi con 'Ti amo non lo so dire';

- Rkomi con 'Insuperabile';

- Sangiovanni con 'Farfalle';

- Tananai con 'Sesso occasionale';

- Yuman con 'Ora e qui'.

Le co-conduttrici di Sanremo 2022

Cinque personaggi femminili affiancheranno Amadeus alla conduzione del Festival:

Prima serata: Ornella Muti - Con ben 50 anni di carriera alle spalle, l’attrice non ha certo bisogno di presentazioni. Ha lavorato con registi come Dino Risi, Mario Monicelli, Marco Ferreri, Ettore Scola, Woody Allen, per citarne solo alcuni, ma a Sanremo sarà una splendida “debuttante”.

Seconda serata: Lorena Cesarini - Nata a Dakar, in Senegal, da mamma africana e papà italiano, l’attrice è laureata in Storia contemporanea e ha debuttato nel 2014 nel film “Arance & martello” di Diego Bianchi. La notorietà è arrivata con la serie “Suburra” e il ruolo di Isabel, la prostituta che fa innamorare il protagonista Aureliano (interpretato da Alessandro Borghi).

Terza serata: Drusilla Foer - Toscana di nascita, all’anagrafe è Gianluca Gori. Icona di stile, star del web, ama definirsi ironicamente «anziana soubrette». Cantante, attrice e pittrice, nel 2012 ha recitato per Ferzan Ozpetek nel film “Magnifica presenza”.

Quarta serata Maria Chiara Giannetta - Laureata in Lettere e filosofia, l’attrice è stata la rivelazione del 2021 come protagonista della serie di successo “Blanca”. Ma era già conosciuta e amata dal pubblico televisivo perché dal 2018 interpreta il personaggio della capitana Anna Olivieri nella fiction “Don Matteo”.

Serata finale: Sabrina Ferilli - Sul palco del teatro Ariston è stata già due volte. La prima nel 1996 al fianco di Pippo Baudo come co-conduttrice del Festival, la seconda come ospite nel 2002. L’attrice, protagonista di film e fiction di successo, è dal 2019 anche giudice popolare nello show di Canale 5 “Tú sí que vales”.

Il regolamento di Sanremo 2022

Giurie e votazioni

Per quanto riguarda le votazioni, durante le prime due serate è previsto che la Giuria dei giornalisti accreditati si divida in tre componenti di voto autonome: una giuria della carta stampata e delle tv, una delle Radio e una del web. Nella quarta e nella quinta serata, invece, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voteranno come unica componente, aggiungendosi al Televoto e alla Giuria “Demoscopica 1000”, composta da mille componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app ad essi dedicata. Nel link qui sotto tutti i dettagli di giurie e votazioni, serata per serata.