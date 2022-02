Quali fiori regalare a lei o lui per San Valentino?

Invece dei soliti cioccolatini o dei soliti regali, perché non regalare dei fiori alla tua lei o al tuo lui per San Valentino? Ma quali fiori regalare per San Valentino?

Vediamo insieme quali sono i maggiormente adatti.

Sono il regalo per eccellenza per San Valentino perché sono belli da vedere, sono un grande classico senza tempo sempre apprezzato ed esprimono un messaggio molto sentito perché hanno importanti significati simbolici: i fiori dell'amore sono tanti e tutti veicolano un messaggio bellissimo.

L’atmosfera romantica, le vetrine che si tingono di rosso e si riempiono di cuori e fiori in una fredda giornata di Febbraio... ebbene sì, San Valentino è alle porte!

Tutti gli innamorati in questo giorno speciale si prodigano per comprare mazzi di rose o bouquet di romantici fiori misti alla dolce metà e talvolta la sorpresa si trasforma in una vera e propria gaffe.

Dietro un fiore di San Valentino o un quantitativo di rose scelto si cela un significato specifico, questa guida ti aiuterà a riconoscerlo e ad acquistare un mazzo di fiori di San Valentino perfetto per celebrare l’amore!

L’attribuzione di un significato simbolico ai fiori e alle piante risale all’antichità, mentre nel Medioevo e nel Rinascimento ai fiori si attribuivano spesso significati legati alla morale. Quello che definiamo linguaggio dei fiori, noto anche come florigrafia, è un sistema di comunicazione molto usato anche tra la fine del Settecento e l'inizio dell’Ottocento, ai tempi del Romanticismo, per inviare messaggi d'amore che parlassero - senza parole.

Quali sono i fiori da regalare a San Valentino?

Le rose sono indubbiamente i fiori più regalati per San Valentino ma esistono molte alternative altrettanto romantiche e passionali.

Scopriamoli.



Ibisco - Coloratissimo, esotico ed estremamente decorativo, anche l’ibisco è un fiore per San Valentino perché è per eccellenza legato alla passione e all’amore intenso. Simboleggia l’incredibile bellezza della persona che lo riceve e rappresenta un serio pegno d’amore da parte di chi lo dona - significati che non cambiano in base al colore del fiore che, spesso, troviamo nelle varianti bianco o rosa.



Esistono fiori che dicono "ti amo" più delle rose rosse?

Rose - Simbolo per eccellenza del sentimento, la rosa rossa è il fiore più scelto per San Valentino. Attenzione, però: il messaggio comunicato cambia a seconda del numero dei fiori inclusi nel mazzo. Se cento rose rosse parlano di amore eterno, una sola dichiara un amore nato al primo sguardo. Tre rose rosse comunicano un profondo "ti amo", mentre sette significano "voglio un amore esclusivo ed essere il tuo unico pensiero". Dodici rose rosse esprimono la volontà di passare la vita insieme, mentre quindici vanno usate per farsi perdonare qualcosa. Insomma, messaggere potenti, le rose rosse sono un iconico simbolo d'amore che tutte amiamo ricevere.



Cerchi un fiore che sia meno scontato?

Forse pochi sanno che in realtà il fiore che rappresenta il vero amore non è la rosa rossa me è proprio il Tulipano! E’ il fiore perfetto per esprimere un’autentica dichiarazione d’amore o per festeggiare San Valentino con il partner. Il significato del Tulipano è proprio quello di “amore vero” “amore indiscusso”, “amore totale”.

E’ particolarmente indicato anche per chi vuole inviare dei fiori per riconquistare il proprio ex fidanzato o ex fidanzata. Il motivo? Una leggenda popolare racconta che questo fiore, nella tonalità rosso porpora, sia nato dal sangue di un giovane che si suicidò per una delusione d’amore. Una storia un po’ triste ma simbolo dell’amore totale.

Nella tradizione persiana i tulipani sono proprio i fiori degli innamorati legati a un'antica leggenda. Universalmente considerati anche simbolo di prosperità e ricchezza - tant'è che una volta arrivati in Europa alla fine del 16esimo secolo sono stati quotati in borsa, in alcune varianti di colore parlano anche di amore: il tulipano rosso è una dichiarazione d'amore vero e sincero, il tulipano rosa parla invece di un amore disperato che cerca perdono o nuove possibilità.



Garofano- Forse un po' dimenticato, ma un fiore bellissimo da regalare a San Valentino è il garofano - ma del giusto colore. Sì, perché il garofano rosso chiaro parla di ammirazione, mentre garofano rosso scuro parla di profondo amore. I garofani bianchi rappresentano la buona fortuna e l'amore puro che si può provare ad esempio per un genitore, mentre quelli a strisce raccontano il dolore per un amore non condiviso. Puntare su un bel mazzo di questi fiori nella variante rosso scuro è l'ideale per il San Valentino.



Iris- Poco scontato, ma di grande effetto è l'iris, il fiore per San Valentino che sorprende.

Le leggende su questo fiore risalgono addirittura all’antica Grecia: secondo la mitologia, la dea Iris - messaggera degli dei e personificazione dell’arcobaleno - collegava il cielo e terra, l’umanità e l’Olimpo. Gli Egizi, invece, credevano che l’iris avesse virtù quasi magiche. Spesso associato a fiducia, sincerità e saggezza, viene utilizzato per decorare le case, per curare la salute e per realizzare profumi sin dai tempi antichi. Quale regalare? Se l'iris blu simboleggia fede e di speranza, l'iris giallo è un messaggio di amore e passione.