Raffaella Carrà e l'amore per la cucina: il suo libro di ricette.

Il mito di Raffaella Carràcontinuerà a vivere nei nostri cuori e nelle nostre cucine. Orgogliosamente emiliana, con papà romagnolo e mamma siciliana, Raffaella affermava senza pudore di essere una buona forchetta, anche se per tutta la vita aveva combattuto con la bilancia e la dieta per mantenere il suo ombelico perfetto.

Quali erano le sue ricette preferite? Cosa mangiava per mantenersi in forma?

Nella ricca carriera di Raffaella Carrà c’è anche la voce “autore”. Non tutti sanno che negli anni ’90 infatti ha scritto un libro di cucina, “ Le ricette di Raffaella (Comefare)” datato 1 gennaio 1991, edizione Mondadori.

“Sono emiliana, amo la buona tavola e un bel pranzo con gli amici è un momento di festa al quale non so e non voglio rinunciare”, affermava a chiare lettere nel libro “Le ricette di Raffaella Carrà”

In tutto 238 pagine dove Raffaella racchiude non solo primi piatti, spuntini, pizze, carni, pesci e uova ma anche diverse riflessioni. Come ad esempio il motivo che l’ha spinta a scriverlo: sempre più persone la trovavano in forma, agile e scattante e si domandavano quale fosse il suo segreto per una forma sempre perfetta. Unica nota dolente, per i golosi, la sezione dolci fra le duecento ricette di Raffaella non c’è affatto.

Cosa mangiava Raffaella Carrà?

La cantante, come racconta nell’introduzione del suo libro, ha messo a punto il tutto con l’aiuto delle sue due cuoche, Miriam e Luigina. L’idea del libro nasce dalla necessità di “dimagrire in allegria”, come si legge nel sottotitolo del libro, perché anche la dieta per la Raffaella nazionale era condita dalla sua incomparabile risata. La Carrà racconta di quando, dovendo perdere qualche chilo, dovette seguire uno speciale regime alimentare, che le permise di abbatterne cinque in pochi mesi, senza poi riprenderli.

Il segreto della sua dieta – e molti nutrizionisti sarebbero d’accordo con lei – stava nella libertà di scelta e nelle quantità abbondanti.

“Un esempio di un suo pranzo del mezzogiorno? Un piatto di crudità, uno di insalata mista condita con olio, sale e aceto, due grossi piatti di pastasciutta con due salse diverse, verdure cotte e pane integrale, preferibilmente a volontà “, come scriveva lei stessa.



Le ricette di Raffaella

Dalle immagini del libro su Amazon possiamo vedere un paio di ricette, tratte dal capitolo sulle carni: gli spiedini di carne alla griglia e il bollito capriccioso.

Inoltre, secondo quanto si legge nelle recensioni, le ricette sono davvero semplici, spiegate in modo chiaro e immediato e il risultato è un libro divertente, piacevole e iconico.

Una chicca per collezionisti ormai quasi introvabile!