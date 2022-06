Ragusa, Marco Travaglio dai carrettieri di Ibla

Ragusa - Reduce della partecipazione al festival dei libri A Tutto Volume, il giornalista Marco Travaglio (Torino, 1964) si è concesso una visita a Ragusa Ibla al laboratorio dei carrettieri de Il Cinabro.

News Correlate I carrettieri ragusani di Dolce & Gabbana

Biagio Castilletti e Damiano Rotella hanno dato vita, da circa sei anni a questa parte, a una bottega in cui costruiscono carretti siciliani, all'antica maniera, e realizzano anche pezzi per Dolce & Gabbana. Il racconto della loro arte in un pezzo di Ragusanews di cinque anni fa: I carrettieri ragusani di Dolce & Gabbana.