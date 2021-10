Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo insieme, arriva l'indiscrezione del settimanale “Chi”

Ritorno di fiamma tra Raimondo e Francesca? I due, sposati dal 2014 e genitori di una bambina, si erano lasciati un anno e mezzo fa

Un ritorno di fiamma clamoroso sta infiammando il mondo del gossip. Stando a quanto scrive il settimanale “Chi”, Raimondo Todaro e Francesca Tocca, con cui era convolato a nozze nel 2014, sarebbero tornati insieme un anno e mezzo dopo la separazione. I due, che sette anni fa hanno avuto una figlia Jasmine, si sono ritrovati di recente ad “Amici”, il programma della De Filippi, dove lei lavora da alcuni anni come ballerina professionista. Il ballerino catanese ha debuttato quest’anno nelle vesti di prof dopo aver detto addio a “Ballando con le stelle”.



Non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta”

“Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano piano, in maniera naturale – aveva confessato – Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta. Siamo in rapporti ottimi: lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita. E le auguro di trovare tutto il meglio del mondo, che forse non sono stato capace io di darle”.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme?

A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Chi che ha parlato di un ritorno di fiamma tra la ballerina professionista e il nuovo professore di ballo della scuola di Amici.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: arriva il ritorno di fiamma tra i due

È finalmente tornato il sereno tra Raimondo e Francesca, i due professionisti della ventunesima edizione di Amici. A rivelarlo è il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini: "E’ ufficiale: 'Chi' conferma il ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca. I due si erano lasciati per un tradimento di lei. Todaro e Francesca, che ora lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto".

La notizia è arrivata dopo la puntata speciale di Amici, andata in onda in via del tutto eccezionale lunedì 11 ottobre 2021 su Canale 5, dopo uno scambio di battute tra Todaro e Rudy Zerbi. "Io sorridevo, ma non sorridevo perché ridevo della vostra sfida. Ridacchiavo per la faccia di Zerbi. No, perché ho pensato… Francesca ballava e c’era Raimondo al centro che guardava Mattia, e tu che guardavi Francesca, quindi era proprio il colmo!" aveva dichiarato Maria De Filippi dopo il passo a due della Tocca e il ballerino Mattia.

L’indiscrezione di “Chi”: “Sono tornati sotto lo stesso tetto”

Adesso invece pare che la fiamma si sia riaccesa. A metterlo nero su bianco è il magazine diretto da Alfonso Signorini. “Adesso è ufficiale: ‘Chi’ conferma il ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca. I due si erano lasciati per un tradimento di lei. Todaro e Francesca, che ora lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto”