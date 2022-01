Ramazzotti e figlia alle Maldive, Magnini e Palmas a Dubai

Vacanze invernali. Da Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Huinziker a Federica Nargi, la modella compagna dell'ex attaccante della Juventus Alessandro Matri, per passare al'ex nuotatore Filippo Magnini, volato a Dubai con l'ex velina Giorgia Palmas. Al campione olimpico Gianmarco Tamberi. Le stesse star hanno condiviso su Instagram gli scatti delle loro vacanze.

Le Maldive sembrano essere ancora una volta la meta più gettonata per i viaggi che i vip scelgono di programmare per le prime settimana dell'anno. Il clima caldo incoraggia i voli verso le isole per lasciarsi alle spalle il freddo che caratterizza le giornate invernali di gennaio. È il caso di Aurora Ramazzotti che insieme al fidanzato Goffredo Cerza ha immortalato tramonti e foto in riva alle bianche spiagge maldiviane sul suo profilo Instagram. A far visita alla figlia anche il papà Eros che si è concesso alcune foto con l'adorata figlia. Non da meno il compagno di Aurora che ha pubblicato uno scatto con la spiaggia sullo sfondo.

Scelta identica per la coppia Nargi-Matri che hanno deciso di concedersi una pausa al sole delle Maldive. Insieme ad un gruppo di amici e con le due figlie Beatrice e Sofia hanno trascorso i primi giorni del nuovo anno in totale relax in attesa di riprendere i propri impegni professionali.

C'è chi è andato alla ricerca di una proposta al caldo, caratterizzata da spiagge bianche e acque cristalline come quelle delle Mauritius. E' stata la scelta di Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico a Tokyo 2020, nonché campione mondiale indoor a Portland 2016 e campione europeo ad Amsterdam 2016, detentore del record nazionale sia outdoor che indoor, si è concesso una pausa al fianco della fidanzata Chiara Bontempi.

Anche il caldo e le spiagge di Dubai sono state scelte da molti vip, in particolare calciatori, per trascorrere momenti di svago ai quali hanno anche abbinato una visita all'Expo. La meta è stata scelta dalla coppia composta dall'ex nuotatore azzurro Filippo Magnini e la compagna Giorgia Palmas, ex velina, insieme alle figlia Mia e Sofia, quest'ultima che la Palmas ha avuto dall'ex calciatore del Palermo Davide Bombardini. Anche Tania Cagnotto ha scelto di trascorrere un periodo di vacanza con la famiglia a Dubai. L'ex tuffatrice azzurra non si è lasciata scappare una visita all'acquario dell'Atlantis Dubai Resort per ammirare i numerosissimi animali marini.