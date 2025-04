Re Carlo e Camilla al Colosseo con Alberto Angela, la regina è una fan dei suoi programmi

Roma - Re Carlo e la regina Camilla hanno fatto tappa in uno dei luoghi più iconici della capitale: il parco archeologico del Colosseo, simbolo per eccellenza di Roma e del suo patrimonio millenario. Ad aspettarli e a fare gli onori di casa sono stati il ministro della Cultura Alessandro Giuli, la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo e Alberto Angela, che ha fatto da cicerone d'eccezione per la coppia. Il celebre divulgatore e storico ha guidato personalmente Carlo e Camilla alla scoperta dei segreti di questo luogo simbolo, raccontandone la storia, i restauri in corso e le curiosità meno note con il consueto carisma da grande narratore. Un incontro che ha avuto il sapore di una puntata dal vivo del celebre programma Ulisse.

Re Carlo e la Regina Camilla si sono mostrati molto interessati alle sfumature della storia. Mi ha colpito il modo in cui si lasciavano affascinare dai dettagli, da quelle “piccole storie” che compongono la grande storia. A pochi metri da noi, un semplice gradino con dei segni incisi raccontava di giochi simili alla dama, con cui si intrattenevano i Romani. È in momenti come questi che ti rendi conto di quanto il passato sia ancora vivo: questo luogo pulsa di storia. Mi ha impressionato vedere un re così appassionato, così coinvolto dai dettagli che ti fanno viaggiare nel tempo e ti avvicinano alla vita di persone che hanno vissuto più di 2000 anni fa. Re Carlo ha una mente vivace, sempre curiosa, che non smette mai di voler imparare, nonostante i numerosi impegni istituzionali in cui è immerso quotidianamente. E ancora: «Questa sua grande curiosità mi ha colpito profondamente e con lui ho avvertito una sintonia autentica» ha raccontato Alberto Angela, che ha svelato anche un piccolo segreto: la regina Camilla è una fan dei suoi programmi. È stata proprio lei a confessarlo oggi al celebre divulgatore scientifico, che con noi è apparso visibilmente felice ed emozionato.