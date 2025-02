Re Carlo e Camilla in Italia il 9 aprile per i 20 anni di nozze. L'incontro col Papa

Roma - Re Carlo e la regina Camilla hanno deciso di venire in Italia per festeggiare il loro ventesimo anniversario di matrimonio. A svelarlo è il Daily Mirror. Il viaggio è organizzato per conto del Foreign and Commonwealth Office per rafforzare i legami tra i due Paesi dopo la Brexit.

La data prevista è il 9 aprile, giorno in cui festeggeranno 20 anni di matrimonio. Carlo e Camilla si sono sposati con una cerimonia civile prima di ricevere la benedizione della chiesa al Castello di Windsor. Ma il 9 aprile è anche la giornata in cui ricorre l'anniversario della morte del padre del re, il principe Filippo. Mentre Carlo sposò Camilla nel 2005, suo padre, il Duca di Edimburgo, morì nel 2021. Si dice che durante il primo grande viaggio all'estero della coppia reale sia prevista anche un'udienza con il Papa e una visita alla Cappella Sistina. Il tour dovrebbe durare 4 giorni.

Una fonte reale ha detto al Mirror: «Il Re e la Regina sono assolutamente felici di recarsi in Italia, per celebrare i legami tra i nostri due Paesi, soprattutto in un periodo così importante per i loro ospiti. Il fatto che il loro anniversario importante cadrà durante la visita è un'aggiunta gradita. Sebbene sarà un giorno lavorativo, troveranno sicuramente il tempo per una piccola festa privata». Per la coppia, il viaggio rappresenta anche un importante segnale d'intenti da parte del Re, che quest'anno si impegnerà a lavorare a pieno ritmo, pur continuando a sottoporsi alle cure settimanali per il cancro.

A Roma, il Re e la Regina incontreranno Papa Francesco per un'udienza storica con il capo della chiesa cattolica. La coppia visiterà anche la spettacolare Cappella Sistina durante la loro visita. Il primo incontro di Carlo con un Papa dopo il suo divorzio dalla defunta principessa Diana nel 1996 avvenne nel 2009, quando lui e Camilla incontrarono Papa Benedetto in Vaticano. Per uno strano colpo di scena, il loro matrimonio nel 2005 fu posticipato di un giorno affinché il principe e alcuni degli altri invitati potessero recarsi al funerale di Giovanni Paolo II. All'epoca Roma osservò come ciò dimostrasse la vicinanza tra il papato e la famiglia reale britannica . Sarà la prima volta in più di un decennio che un monarca britannico, in qualità di capo della Chiesa d'Inghilterra, incontra il capo della Chiesa cattolica. Spesso celebrato per la sua capacità unica di unire persone di fedi diverse, si ritiene che Charles sia ansioso di incontrare Francesco, che a 88 anni è malato e soffre di problemi di mobilità da anni. Nel 2014 la defunta regina Elisabetta II ha ricevuto in udienza personale Papa Francesco durante un viaggio nella capitale italiana.

L’ultima visita ufficiale di Carlo e Camilla in Italia risale al 2017, quando i due erano ‘solo’ Principe di Galles e Duchessa di Cornovaglia. Il viaggio di quattro giorni faceva parte del tentativo di ‘recuperare fascino post-Brexit’ della Famiglia Reale e prevedeva che Carlo ricevesse un premio come Uomo rinascimentale dell’anno prima d’incontrare Papa Francesco II in Vaticano. Al termine del colloquio, Papa Francesco ha esortato Carlo a lavorare per portare la pace nel mondo, dicendo: “Ovunque tu vada, possa essere un uomo di pace”. “Farò del mio meglio”, ha risposto Carlo, e ha regalato al Papa un grande cesto di prodotti della sua tenuta di Highgrove – da donare ai senzatetto – e foto incorniciate di lui e Camilla. In cambio Carlo ha ricevuto un ramoscello d’ulivo in bronzo – simbolo di pace – e copie degli scritti del Papa sul cambiamento climatico rilegate in pelle rossa, un regalo ideale per il monarca attento all’ambiente.