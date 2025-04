Re Carlo e la regina Camilla sono atterrati a Roma

Roma - In abito Royal blu lei, in completo blu re Carlo. I reali sono atterrati in Italia. Il tappeto rosso è stato dispiegato sul suolo italiano all’aeroporto di Roma Ciampino per accogliere Carlo e Camilla, da oggi nel «Bel Paese» cantato da Dante, fino al 10 quando ripartiranno da Ravenna. Per il sovrano britannico allo scalo romano sventolano la Union Jack, la bandiera britannica, e il tricolore, ed è pronta una guardia d’onore con una banda militare per l’inno nazionale britannico e l’inno italiano.

Ad accogliere la prima visita di Stato in Italia da Re di Carlo con Camilla, schierati il capo del protocollo del ministero degli Esteri Antonio Pasquino, e il ministro del Foreign and Commonwealth office britannico David Lammy, con l’ambasciatore di Sua Maestà in Italia e San marino Lord Edward Llewellyn, Baron Llewellyn of Steep. E l’ambasciatore italiano Inigo Lambertini con la consorte, la signora Maria Grazia accompagnati dall’attaché per la Difesa dell’ambasciata britannica colonnello Matthew Smith, e dal colonnello dell’aeronautica Marco Angori.

Per Carlo e Camilla l'auto di rappresentanza con lo stendardo reale, nel tipico color claret, come già per la regina Elisabetta. Inizia così nel pomeriggio di oggi la visita di stato – la prima del 2025 per il sovrano britannico – nel segno della forte relazione bilaterale tra il Regno Unito e l’Italia, che porterà re Carlo al Quirinale per incontrare il presidente della repubblica Sergio Mattarella e poi per il banchetto di stato, e a Villa Doria Pamphilj per incontrare la premier Giorgia Meloni. L’Italia accoglie re Carlo a Roma, dopo due anni e mezzo di regno iniziato alla morte di Elisabetta II a settembre 2022, con l’incoronazione solenne a Westminster abbey di Carlo III il 6 maggio 2023.