Re Carlo minaccia di tagliare i fondi al fratello Andrea: "Via dalla villa"

Londra - Nuova tegola per il fratello del re Carlo III, il principe Andrea, dopo le foto che mostrano una decadente Windsor Royal Lodge a causa della mancata manutenzione e Sua Maestà che avrebbe intenzione di tagliargli i fondi a disposizione se non accetterà di trasferirsi in un'altra residenza. Come scrivono i media britannici il principe, che non ha più incarichi ufficiali dopo essere stato costretto a dimettersi a causa dello scandalo Jeffrey Epstein, condivide la villa di 30 stanze valutata 30 milioni di sterline con la sua ex moglie Sarah, duchessa di York.

Andrea non sarebbe stato in grado di far fronte alle 400mila sterline necessarie ogni anno per mantenere la residenza, le immagini mostrano gli esterni con l'intonaco a pezzi in vari punti e la mancata ristrutturazione prevista da contratto.

Il re avrebbe minacciato di tagliargli i fondi se il duca continua a rifiutarsi di lasciare la Royal Lodge per la sua nuova casa a Frogmore Cottage. «Se rifiuta di andarsene entro un lasso di tempo ragionevole, allora il re potrebbe essere costretto a rivalutare l'intero pacchetto di sostegno che fornisce. Al duca sarebbe richiesto di finanziare la parte del leone: si farà carico delle spese per la sicurezza, l'alloggio e lo stile di vita, il che, date le somme in gioco, è altamente improbabile che sia possibile a lungo termine», ha detto una fonte al Times.