Re Felipe: compleanno in famiglia con Letizia

Felipe di Spagna come noi "comuni mortali", il Re di Spagna ha festeggiato il suo compleanno in famiglia, insieme a Letizia e alle due splendide figlie ma senza nessuna festa, né grandi eventi.

Quest’anno Re Felipe di Spagna ha compiuto 53 anni,lo scorso trenta gennaio ma lo ha fatto lontano dai riflettori e dalla ribalta, proprio come noi “comuni mortali”. In tempo di pandemia tutti abbiamo dovuto adattarci a regole e ai divieti e i Reali di Spagna non si sono mai tirati indietro in tal senso, dando il buon esempio ai propri sudditi. Così Felipe VI ha trascorso lo scorso 30 gennaio 2021 insieme alla splendida moglie Letizia e alle adorabili figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia.

Anche i Re hanno mille impegni e la loro vita non è fatta solo di titoli e privilegi. Fin dalla più giovane età, Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia è stato allevato e formato per uno scopo ben preciso: diventare il futuro re di Spagna Felipe VI. Una carica cui è assurto nell'estate del 2014: a 46 anni diventando il più giovane monarca d’Europa.

Felipe ha dovuto affrontare in quanto monarca un anno più complicato del solito, dal momento che la pandemia ha influenzato i suoi impegni all’estero e non sempre è stato possibile per lui prendervi parte. Poco importa quando hai al tuo fianco una donna come Letizia, che continua a dimostrarsi una formidabile forza della natura sempre pronta a sostenere il consorte.

Così il bel Felipe, che quest’anno ha spento 53 candeline, ha festeggiato in famiglia. Un pranzo con la Regina e le figlie Leonor e Sofia, che crescono a vista d’occhio in grazia e bellezza. Felipe e Letizia sono legatissimi sin dal momento in cui si sono conosciuti ed entrambi sono genitori amati dalle giovani figlie.

Unico “neo” di questa giornata è la vicenda che ha coinvolto il padre Juan Carlos I, che ormai da quasi sei mesi non vive più a Palazzo insieme alla Regina Sofia. Felipe ha dovuto prendere dei durissimi provvedimenti nei suoi confronti, per via delle polemiche sulle presunte attività illecite all’estero. Felipe ha tagliato ogni sostentamento a suo padre Juan Carlos, ora in esilio volontario ad Abu Dhabi. Essendosi completamente ritirato dalla vita pubblica, non ha più diritto a percepire i suoi 161.034 euro l’anno. Questi soldi sono stati destinati allo sviluppo della tecnologia digitale e all’istruzione. Qualunque figlio vorrebbe al suo fianco la famiglia, specialmente i genitori, ma a malincuore per Felipe oggi è stato un compleanno in famiglia, ma un po’ incompleto.

Felipe e Letizia di Spagna sono una coppia felice ma soprattutto salda nei propri valori. È quel che stanno cercando di trasmettere alle figlie Leonor e Sofia ed è ciò che mettono in pratica ogni giorno, sia sotto i riflettori che tra le alte mura del Palazzo. Nel suo discorso della Vigilia di Natale il Re Felipe aveva affermato: “Alcuni principi morali ed etici ci obbligano tutti, senza eccezioni, e sono al di sopra di ogni considerazione, di qualsiasi natura”. Un riferimento, seppur indiretto, al padre.