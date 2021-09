Red Ronnie in vacanza a Scicli

Scicli - E' in vacanza a Scicli Red Ronnie. Il conduttore televisivo e critico musicale Red Ronnie (il cui vero nome è Gabriele Ansaloni, Pieve di Cento, 1951) è a Scicli con la moglie Lorena e col cagnolino. Ha visitato Ragusa Ibla e Modica, mentre a Scicli ha filmato la Madonna delle Milizie in chiesa Madre e il Cristo di Burgos nella chiesa di San Giovanni Evangelista.

E' stato riconosciuto e salutato in via Mormina Penna, dove ha espresso il desiderio di visitare la vecchia matrice, la chiesa di San Matteo, e il convento della Croce, in cima all'omonima collina.