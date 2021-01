Regina Elisabetta fa rimuovere da Youtube documentario su Royal Family

Un misterioso utente, "Philip Strangeways", l’ha caricato su YouTube, prima che venisse rimosso per reclamo di copyright. Stiamo parlando del documentario “Royal Family” del 1969, 105 straordinari minuti di filmati (su 4 ore totali e un anno di riprese a cura di Richard Cawston) all’interno di Buckingham Palace, Windsor e Balmoral sulla vera vita della Regina Elisabetta, di suo marito Filippo, di un giovanissimo Carlo e la principessa Anna e di tutti i reali che nel film si raccontano come mai prima: facendosi filmare mentre mangiano, mentre fanno sport, mentre si divertono, mentre guardano tutti insieme la televisione. Scene che anche oggi segnerebbero record di ascolti mondiali.

Rimosso dalla Bbc per volontà della sovrana è ricomparso per pochi giorni per merito di un anonimo utente, ma è stato rimosso dopo poche ore da Youtube.

La sovrana e la sua famiglia decisero questa svolta “pop” nel 1969, per scrollarsi di dosso quell’alone di formalità e distacco, ed entrare nelle case dei britannici. Teoricamente, fu un grande successo: più di trenta milioni, quasi tre quarti dei sudditi, furono incollati alla tv, per il “The Crown” dell’epoca, sia in prima visione alla Bbc che subito dopo in replica su Itv. Per la prima volta i britannici entrarono a Buckingham Palace, non si parlava d’altro nelle loro case, e conobbero nel dettaglio, e con particolari inediti, la vita dei reali: Elisabetta che compra un gelato al figlio Edoardo in un negozio a Londra e poi gli chiede: “Adesso non sporcherai tutta la macchina, vero?”. Il giovanissimo figlio Carlo che va in bici in città e che va in moto d’acqua a torso nudo. Il Principe Filippo che dipinge quadri e va in barca con Edoardo.

Ma subito dopo la messa in onda la Regina e il suo staff cambiarono idea. Quello straordinario documentario doveva essere rimosso, nascosto per sempre. Perché poteva essere controproducente: non solo dare una visione troppo triviale, sfarzosa e elitaria della famiglia reale, ma anche perché in quel periodo il Regno Unito era in grave crisi economica, e quindi poteva essere offensivo mostrare quanto fosse bella e tranquilla la vita dei Windsor, mentre fuori sempre più sudditi vivevano in povertà. Inoltre, nel documentario c'erano diverse scene imbarazzanti: come Elisabetta che paragona l’ambasciatore americano a un gorilla, o il marito Filippo che dice a un ospite: “Ma questa è una cravatta degli alcolisti anonimi?”.

direttore di Bbc2, Sir David Attenborough, disse che quel film così vero e unico “doveva sparire perché così si sarebbe distrutta la monarchia”. La stessa principessa Anna, figlia di Elisabetta, lo avrebbe definito anni dopo “un’idea pessima”. Per questo si decise di far sparire questo eccezionale documento e la Bbc fu istruita dalla Casa Reale a nasconderlo per sempre. Solo tre minuti del documentario vennero mostrati durante il giubileo di diamante (60 anni) della sovrana nel 2012, il resto rimosso.

Fino al caso dell’altro giorno, quando l’intero documentario di 105 minuti è rispuntato su YouTube per merito di un anonimo utente.