Riccardo Muti compie 80, inciampa e cade sulla torta. VIDEO

Napoli - Tagliato il traguardo degli 80 anni, Riccardo Muti (Napoli, 28 luglio 1941) è stato suo malgrado protagonista di una piccola disavventura durante i festeggiamenti per il suo compleanno.

Ospite del Conservatorio di Napoli, il più grande direttore d'orchestra contemporaneo è entrato accolto da una grande festa sulle note di "Tanti auguri", portando in mano una torta.

Ma proprio poco prima di salire sul palco, Muti è caduto per terra e insieme a lui la torta che portava in mano. Nessuna conseguenza per il maestro, ma solo tanta paura specialmente da parte dell'assistente accanto a lui che, nel momento della caduta, si è messa le mani ai capelli.