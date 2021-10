Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli; scatta il bacio

Bacio tra Riccardo e Scamarcio e Benedetta Porcaroli: la loro relazione non è più una voce di corridoio

Stando allo scatto pubblicato da Whoopse.it i due attori sarebbero la nuova coppia del momento: un tenero bacio (il primo) catturato a loro insaputa conferma i sospetti. Sono stati immortalati mentre si baciavano. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono nascosti finché hanno potuto. Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata la prova: un video mostra i due attori che, pranzando in un un ristorante di Castel Gandolfo, si scambiano teneri baci. Stavolta ci sono le immagini a parlare, non più le voci di corridoio che insinuavano qualche sospetta simpatia tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. I due attori hanno avuto modo di conoscersi meglio un anno fa, sul set de La scuola cattolica di Stefano Mordini tratto dall'omonimo romanzo di Edoardo Albinati vincitore del Premio Strega nel 2016

A Venezia qualcuno già lo sussurrava, ma adesso un video (pubblicato in esclusiva da Whoopsee) ha confermato le indiscrezioni di Dagospia. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli hanno una storia. I due sono stati immortalati probabilmente da un cellulare galeotto mentre erano a pranzo il 28 agosto scorso presso il ristorante La Gardenia a Castel Gandolfo. Un tenero bacio e le immagini dell’intimità della coppia, che ha lavorato insieme sul set de La scuola cattolica proprio oggi.

Nella pellicola, Benedetta, nata a Roma l’11 giugno del 1998, interpreta Donatella Colasanti, la superstite del massacro del Circeo del 1975: l’amore potrebbe essere sbocciato proprio sul set.

Nel passato di lei c’è l’attore e regista Michele Alhaique, mentre Scamarcio, che nel 2016 aveva chiuso la decennale relazione con Valeria Golino , a luglio 2020 aveva accolto la sua prima figlia, frutto dell’amore con la manager inglese Angharad Wood. A metà settembre mentre era a Venezia, Dagospia le ha attribuito un flirt con Riccardo Scamarcio.

Come ci si difende dal rumore che arriva da fuori?», le aveva chiesto Malcom Pagani, «C’è rumore? Dice?». Aveva risposto la Porcaroli, argomentando poi: «È un dazio inevitabile, lo metto in conto e sono assolutamente serena. A indignarmi non ce la faccio, mi sembrerebbe ipocrita alzare il ditino e dire: “Come vi permettete di insinuare che io abbia una storia?”. È una frase che non mi sentirà pronunciare mai. Altrimenti avrei fatto un altro mestiere. Se giochi devi saper giocare e la regola qui è che la fama non può valere solo e sempre quando ti fa comodo. Devi saper stare al gioco anche nella scomodità. E, nella scomodità, lasciare che passi». Riccardo

Scamarcio e Benedetta Porcaroli: un bacio significa che stanno insieme?

Premesso che ognuno è libero di vivere le relazioni intime con chi vuole e con le modalità che preferisce (sempre nel rispetto dei sentimenti altrui, s'intende), un bacio sulla bocca quante cose può voler significare? La risposta corretta, per tutti noi che non siamo i diretti interessati, è questa: non sono affari nostri. Chi non vive in prima persona la relazione, o non è un confidente di uno dei due protagonisti, può soltanto giudicare superficialmente. Anzi, nessuno dovrebbe giudicare, ma siccome il mondo del gossip tiene a galla economicamente molte persone il cui scopo è soddisfare la morbosa curiosità di altre, ci si sbilancia inevitabilmente nel supporre che Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stiano vivendo a tutti gli effetti una relazione di coppia. Lo status di figure pubbliche che gli appartiene, purtroppo, non concede loro la privacy che vorrebbero.