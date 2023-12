Antonio Ricci, autore di Striscia La Notizia, è innamorato. Di Rosario Fiorello.

“Prima o poi deve venire a condurre Striscia -dichiara in una lunga intervista a Gente-. Potevo approfittarne, adesso, ma non l’ho fatto: ha promesso che se non fosse stato controprogrammato nella sua serata del Festival di Sanremo, sarebbe venuto gratuitamente per un’ora a Mediaset. Così adesso c’è questa ora che balla: chi se lo cucca? Comunque, gli voglio talmente bene che un’ora non mi basta“.