Richard Gere: la sua villa da sogno in vendita ad un prezzo da capogiro

Fans di Richard Gere? C'è un annuncio che fa per voi.

Richard Gere ha messo in vendita la sua villa da sogno ad un prezzo da capogiro, esattamente 28 milioni di dollari per una villa di 3500 metri quadri circondata da un parco di 20 ettari con tanto di laghetto privato dove l'attore adora passeggiare con i suoi cavalli

Richard Gere ha messo in vendita la sua tenuta paradisiaca

Nuova moglie, nuova casa: avrà pensato così Richard Gere. Sposato nel 2018 con la pubblicista e attivista politica spagnola Alejandra Silva, l'attore ha deciso di trasferirsi con lei e con i loro due bambini (di due e tre anni) e lasciare la tenuta paradisiaca che ha comprato nel 1986 e ha condiviso con le sue tante precedenti compagne: le ex mogli Cindy Crawford e l'attrice Carey Lowell, senza contare i vari flirt, come quello con Diane von Furstenberg e Barbra Streisand.

L'annuncio del mandato affidato a Ginnel Real Estate sta facendo il giro tra i milionari americani, perché la proprietà messa in vendita da American Gigolo è tra quelle occasioni più uniche che rare per la posizione e la bellezza: si trova Pound Ridge, contea di Westchester, nello Stato di New York, appena un'ora da Manhattan, ed è immersa nel verde.

Dopo aver vissuto nella tenuta per oltre due decenni (secondo quanto rivelato da “The Dirt”), Richard Gere ha deciso di mettere in vendita la sua proprietà situata a nord di New York – a circa 50 miglia da Manhattan – al prezzo di 28 milioni di dollari, cifra pari a circa 24 milioni di euro. La splendida residenza, la cui quotazione è detenuta da Muffin Dowdle di Ginnel Real Estate, conta fino a 220 mila dollari all’anno di tasse.

Per la precisione in 20 ettari di verde, che in più confinano con distese infinite di boschi: una specie di eremo, dove però c'è spazio per molte, moltissime persone. Cominciando dalla villa principale, con 3500 metri quadri di interni suddivisi tra tre piani con 19 stanze tra le quali otto camere da letto (senza contare i nove bagni). L’abitazione principale, sviluppata su tre piani, si estende su oltre mille metri quadrati e si compone di otto camere da letto e nove bagni, oltre a nove camini e una cucina completamente rimodernizzata con elettrodomestici all’avanguardia che si compone di un’isola con superficie in granito. Le residenze secondarie dell’ampia proprietà comprendono un edificio utilizzato come ufficio, un capannone e un fienile a sei stalle oltre a una grande piscina, un laghetto con la propria spiaggia, un campo da calcio full size e un campo da basket.

È arredata in stile country chic tipicamente americano, confortevole ma non sfacciatamente lussuoso come quello a cui ci hanno abituato tante star. Oltre alla villa, poi, ci sono altri quattro edifici: due dépendance, un capannone per le auto, le stalle.

Sì, perché Richard Gere è un amante dei cavalli: li possiede e passeggia con loro anche tra sentieri della sua tenuta. Lo spazio non manca, e il paesaggio accoglie dato che nel grande parco della casa ci sono boschi di alberi secolari e perfino un laghetto privato con tanto di spiaggia. Ci sono anche delle barchette per delle gite, e per un tuffo in alternativa c'è una grande piscina. Altro plus: un campo da calcio a grandezza naturale.

Ora bisogna capire se Gere e Silva riusciranno a ottenere la stratosferica cifra richiesta: ben 28 milioni di dollari. Nel frattempo si trasferiranno a North Salem, altro tranquillo comune nella contea di Westchester, dove hanno comprato un'aristocratica villa georgiana circondata da un parco di 15 ettari per 9 milioni e mezzo.