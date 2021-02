Rifle in fallimento: jeans, felpe e giubbotti a solo 2 euro

Rifle- chiude con l’amaro in bocca, con una super svendita low cost, così la gloriosa vita di uno storico marchio italiano finito in liquidazione. Uno dei tanti, che il Covid ha seppellito definitivamente. Rifle chiude in bellezza, si fa per dire, facendo indirettamente un bel regalo ai clienti attraverso la vendita fallimentare.

Rifle è stata tra le prime a produrre jeans in Italia e tra le poche a venderli anche in America.

Dai jeans alle felpe passando per le camicie. Sono circa 70 mila i capi di abbigliamento a marchio Rifle che potranno essere acquistati a prezzi irrisori, si parla di 2-3 euro a capo, a seguito del fallimento della nota azienda di Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L’Istituto Vendite giudiziarie (Isveg) sta organizzando la svendita della merce. Capi nuovi e invenduti recuperati dai 13 negozi dell’impresa, che fu tra le prime a produrre jeans in Italia e tra le poche a venderli anche in America.

Come funziona la maxi svendita fallimentare?

Ora, il Tribunale fallimentare si sta preparando a una grande asta. Si parla di ben 70mila vestiti a marchio Rifle, tra jeans, felpe, t-shirt, giacche e quant’altro. Incaricato della vendita sarà l’Istituto vendite giudiziarie che venderà i vestiti sia tramite aste telematiche sia con l’allestimento di un outlet temporaneo presso la sede dell’azienda a Barberino di Mugello. Per il temporary outlet a Barberino di Mugello bisognerà attendere la primavera.

Prima ci sarà invece una vendita al dettaglio offerta ai clienti che andranno all’outlet mugellano. Infine si terrà una grande asta con l’invenduto. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati del brand, anche perché i prezzi saranno bassissimi: tra i lotti attualmente in vendita il costo di un singolo pezzo è in media di 2,2 euro. La vendita, secondo alcune indiscrezioni, si terrà da marzo in poi in una data da stabilire e sarà rivolta a grossisti e negozianti, che poi naturalmente reimmetteranno tutto sul mercato. Sempre secondo le indiscrezioni, è attesa anche la liquidazione degli arredi degli uffici, dei pc, dei tablet e anche degli smartphone in dotazione.

La vicenda Rifle

Rifle è fallita a ottobre 2020. L’azienda che contava 96 dipendenti fra la sede e i negozi in Italia era nata nel 1958 per iniziativa dei fratelli Giulio e Fiorenzo Fratini. I due portarono il brand a diventare «un simbolo di qualità italiana riconosciuto nel mondo». Il marchio ebbe un successo crescente dagli anni Sessanta fino agli anni Ottanta, periodo di massima distribuzione dell’azienda di abbigliamento casualwear. Dopo anni di crisi però pur con investimenti importanti anche da fondi esteri subentrati nel 2017, l’azienda non ce l’ha fatta.