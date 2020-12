Roberto Benigni Nicoletta Braschi, clamorosa separazione

Novità in casa Benigni- Braschi. Nicoletta Braschi dopo anni di unione (personale e professionale)da Roberto Benigni è pronta a separarsi e si mette in proprio. Una piccola “frattura” dunque tra Roberto Benigni e Nicoletta Braschi: quest’ultima ha infatti deciso di seguire la propria strada, allontanandosi dal marito. Ma solo a livello professionale, si intende. L'attrice ha già mosso i primi passi per dare il via alla sua nuova società. Le loro vite si sono intrecciate nel 1983, quando Nicoletta e Roberto si sono conosciuti sul set del film Tu mi turbi. Da quel momento ha avuto inizio un lungo sodalizio che li ha condotti, nel 1991, al matrimonio. La Braschi ha sempre lavorato a stretto contatto con il marito, partecipando praticamente a tutte le pellicole da lui dirette. Nel 2005 è stata protagonista de La Tigre e la Neve, capolavoro vincitore di ben due Nastri d'Argento, poi si è allontanata per un periodo dalle luci dei riflettori, dedicandosi al teatro. Solo nel 2018, Nicoletta è finalmente tornata sul grande schermo con Lazzaro Felice, sotto la regia di Alice Rohrwacher.

Nicoletta Braschi fonda la Opera8 La moglie del noto attore ha deciso di allargare i propri orizzonti. L'attrice, socia da anni al 50 per cento con il coniuge della casa di produzione cinematografica Melampo e nella Tentacoli Edizioni Musicali di cui è anche amministratore unico, ha dato vita a una nuova società. Si tratta della Opera8 una srl con 20mila euro di capitale. Questi ultimi versati direttamente dalla Braschi - spiega Il Tempo - mediante un assegno tratto su Banca Passadore. Sempre stando a quanto riportato dal quotidiano romano l'attrice si sarebbe presentata qualche giorno fa a Roma davanti al notaio Giorgio Perrotta accompagnata da Costantino Ignazio La Torre. Lui, nominato amministratore unico, si occuperà soprattutto di immobiliare e compravendita. E chissà cosa ne pensa Roberto Benigni. Qualcuno ha visto in questa novità una precisa volontà di indipendenza, e forse addirittura una possibile crisi nell’inossidabile coppia del cinema italiano.