Roberto Capucci, omaggio in Triennale ai suoi abiti scultura FOTO

Spegnerà 91 candeline il prossimo 2 dicembre Roberto Capucci, antesignano della contemporaneità e instancabile sperimentatore a cui Triennale Milano e Fondazione Cologni dei mestieri d’arte dedicano la mostra «Metafore. Roberto Capucci: le meraviglie della forma».

Roberto Capucci è universalmente noto come lo scultore della seta. E visitando la mostra che gli dedica la Triennale di Milano con Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte – Metafore. Roberto Capucci: meraviglie della forma, dal 17 novembre 2021 al 9 gennaio 2022, curata da Gian Luca Bauzano, in collaborazione con la Fondazione Roberto Capucci e la manifattura di ceramiche Rometti – appare chiara e tangibile la ragione.

Questo è un anno molto importante per il maestro dell'artigianato italiano Roberto Capucci, la cui mostra in Triennale a Milano racconta 50 dei suoi 70 anni di attività: sono infatti i 70 anni dalla prima sfilata di moda italiana avvenuta a Firenze il 12 febbraio del 1951, ma anche quelli del debutto di Roberto Capucci, sempre nella stessa città e lo stesso anno.

L'occasione della mostra è quindi un doppio anniversario, che celebri sia il percorso creativo di uno dei più grandi protagonisti della moda italiana, sarto, artigiano e maestro per le future generazioni ma anche il più alto Made in Italy.

I suoi abiti sono forme ardite che sfidano le convenzioni del vestire borghese per proiettarsi idealmente in una dimensione onirica, sospesa tra architettura e arte. Hanno una presenza materica che lascia stupefatti. Non a caso sono arrivati nei musei e nelle istituzioni d’arte più importanti – dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma alla Schauspielhaus di Berlino, da Palazzo Strozzi a Firenze al Kunsthistorisches Museum di Vienna, fino alla Biennale d’Arte di Venezia. Ora, negli spazi della Triennale, la creatività dei vestiti di Capucci dialoga con i disegni, con i bozzetti (uno più bello dell'altro) e con la collezione di venti coloratissime sculture in ceramica da lui create e realizzate dalla Manifattura Rometti, eccellenza artigiana italiana, nel 2021.

Incontrarlo è incontrare la storia della moda italiana. Mite, attento osservatore e ancora in attività nel suo atelier romano, lamenta però la fine di un'epoca, quella dei guardaroba da lui creati per le signore dell'alta società dotate di gusto, denaro e voglia di stupire con abiti diversi da tutti gli altri.

Come spiega Bauzano, che da anni da anni si dedica allo studio dell’opera del Maestro realizzando mostre e pubblicazioni di grande valore documentario, il suo spirito innovatore ben si dipana nelle opere esposte in Triennale, anche perché esse ben illustrano la continua sperimentazione con i materiali: si va dalle sculture/architetture in tessuto ispirate dal mondo dei minerali, come “Diaspro”, realizzato per la Biennale di Venezia nel 1995, alle creazioni con i plissé, quelle che il critico d’arte Carlo Bertelli definisce come “esplosione di forme liberate” (e vedere dal vivo la marsina rossa ferma il fiato per la maestria che trasuda); c'è poi l’abito dalla linea a scatola o quello in seta e plastica realizzato a Parigi nel 1966; infine, ci sono vestiti che evidenziano l’utilizzo di materiali all'epoca inediti come corda e sassi, bambù e ottone, elementi che lo ricollegano alle opere dell'Arte Povera, coeve. Dello stesso periodo fa parte anche il candido cappotto oggi conosciuto come “Omaggio a Burri”, realizzato proprio negli anni in cui Burri metteva mano ai suoi Cretti - un opera il cui rimando è evidente.

Arte, dunque. Ma anche sublime artigianato che sfiora vette inusitate di glamour. Lo evidenzia, in un testo del catalogo, anche l'architetto Stefano Boeri: “Al di là della patina di sogno hollywoodiano e delle leggende del jet-set internazionale, risulta evidente la grandezza di Capucci e delle tante mani intelligenti che hanno contribuito a plasmare i suoi abiti visionari. Per farci meravigliare e al contempo farci riflettere, ancora una volta, sulla eccezionale ricchezza dell’alto artigianato italiano”. Un valore da preservare a tutti i costi

Nella cornice di un tempio dell'arte e soprattutto del design come la Triennale, è raccontato un Capucci diverso: dalle meraviglie della forma -sottotitolo della mostra- nasce un percorso espositivo che è vero dialogo tra tutte le arti applicate, dai suoi abiti scultura e le sculture e oggetti di design realizzati a partire dai suoi abiti, disegni e bozzetti attaccate alle pareti, che sono essi stessi forme d'arte compiute.

La mostra fa luce sul confronto tra artista-artigiano-sarto, che nel più puro artigianato italiano, sono tre figure che si fondono e confondono: perchè per Capucci l'abito è progetto scultoreo/architettonico, così come il disegno è una tavola e il tessuto è il materiale che si plasma alla visione dello stilista-visionario.