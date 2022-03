Roberto Celestri, da Noto, il ragazzo dei reel artistici su Instagram

Noto - Siciliano di Noto, 20 anni, Roberto Celestri è il creator di contenuti d’arte più seguito su Instagram in Italia. «Ho cominciato a creare reel, video di 15 secondi, per raccontare in modo alternativo le più belle o le più famose strutture architettoniche del nostro Paese e in pochissimo tempo ho raggiunto oltre 5 milioni di like rendendo l’arte virale» racconta Roberto, che si è diplomato al liceo scientifico di Noto e oggi vive a Roma, dove si è trasferito tre anni fa per studiare Cinema.

«Ho cominciato a riprendere in un momento un po’ morto, in cui ho iniziato a fare delle lunghe passeggiate che mi hanno fatto perdere 20 chili in un anno. Scherzavo con i miei amici sul fatto che avrei dovuto rendere le mie passeggiate un lavoro, visto che sono arrivato a percorrere anche 30 km al giorno», racconta Roberto, che ha appena iniziato una partnership con i Musei Vaticani, che ha avuto la fortuna e l’onore di girare in lungo e in largo, rigorosamente a porte chiuse, per creare i contenuti da postare sul suo profilo.

L’arte gli scorre nelle vene da sempre, “colpa” dei genitori restauratori che lo hanno fatto crescere tra chiese, statue e cornici antiche, sviluppando interesse, amore e curiosità per quel mondo.

Anche il cinema è una passione che da tempo Roberto sperimenta in vari modi. «Ho collaborato con il Comune di Noto come videomaker per la famosa infiorata e ho girato diversi videoclip musicali. Questo modo di vedere e raccontare il mondo l’ho trasferito anche nei miei reel, che giro esclusivamente con il mio I phone».



«La soglia dell’attenzione media si è abbassata tantissimo e i reel sono contenuti brevi e accattivanti che piacciono ai giovani».

A parlare sono anche, e soprattutto, i numeri: in soli due mesi ha ottenuto 20 milioni di visualizzazioni. Ma non solo. «Tanti ragazzi e ragazze fanno video e mi taggano per farmeli vedere ed è bello che il mio stile, in un certo senso, si trasmette così rapidamente, diventando anche di altri. Significa che l’arte non è poi così tanto di nicchia come si pensa, ha solo bisogno di essere riscoperta e vissuta in modo diverso, alternativo».

La sua formula magica, per creare un contenuto interessante, è semplice: niente Colosseo o Cappella Sistina. Sotto i riflettori c’è il dettaglio, l’angolo che nessuno sognerebbe di fotografare, l’opera sconosciuta, ripresa a 360° per fare immergere chi guarda nell’atmosfera. E funziona.

Roberto ha già collaborato con tante realtà importanti, una su tutte il MAXXI di Roma, e lavora con vari artisti. Da gennaio, per esempio, è lui a creare i reel della pagina del pittore netino Giuliano Macca.