Roberto Farnesi diventa papà a 52 anni

Papà a 52 anni: l’attore più amato lo annuncia in grande stile

"La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po' il bischero".

Roberto Farnesi, attore di fiction di successo come “Il paradiso delle signore”, sta per diventare padre. A dare il lieto annuncio è stato lui stesso, con una divertente Instagram story e con un’intervista esclusiva rilasciata a Diva e Donna. L’attore che interpreta Umberto Guarnieri nella soap di successo Il paradiso delle signore, ha dato il lieto annuncio sui social con una foto inedita e particolare. Mentre si prepara a festeggiare i 52 anni, esulta per la realizzazione di questo sogno.



L’intervista di Roberto Farnesi

Sulle pagine della rivista, Roberto Farnesi e Lucya Belcastro hanno parlato della realizzazione di un sogno che arriva a 52 anni per lui e a 28 per lei. La coppia ha già svelato di aspettare una femminuccia che arriverà a novembre e che dovrebbe chiamarsi Mia, a meno che non scelgano un nome diverso nei prossimi cinque mesi. Intanto, sui social, l’attore ha festeggiato il lieto evento con una foto in cui mostra ai suoi followers una pancia finta, commentando con "La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po' il bischero".

Roberto Farnesi e Lucya Belcastro sono una coppia da più di sette anni. Nonostante i 24 anni di differenza sono molto affiatati, e l’età non ha mai rappresentato un problema per loro. Anzi, da quello che dicono, sono in perfetta sintonia e in tutti questi anni hanno dimostrato una grande compatibilità e un legame molto forte.

Sempre sulle pagine della nota rivista femminile, l’attore ha raccontato che anche tra i suoi genitori c’era la stessa differenza d’età e che i due si sono amati fino all’ultimo giorno. Che Lucya Belcastro fosse quella giusta, Farnesi l’ha più volte ripetuto: stessi interessi, stesse passioni e, a dispetto del suo essere “allergico al matrimonio”, il desiderio di diventare genitori. Un sogno che tra meno di cinque mesi diventerà realtà.