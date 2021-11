Roberto Farnesi è diventato papà e presenta la figlia sui social

Robero Farnesi, l'attore Italiano è divenato papà di una bambina, lo aveva annunnciato che sarebbe divenato padre a Novembre. Prima figlia per l'attore 52enne, felicemente fidanzato con Lucya Belcastro

Fiocco rosa e tanta felicità per Roberto Farnesi, l'attore diventato papà per la prima volta a 52 anni, presnata sui socia la sua bambina, nata dalla relazione con Lucya Belcastro, studentessa 28enne.



"Buongiorno Principessa!" ha scritto su Instagram postando uno scatto con la piccola tra le braccia e gli occhi colmi d'amore.

La gravidanza di Lucya è stata vissuta dalla coppia con enorme discrezione. Lei ha un profilo chiuso sui social, lui ha lasciato fuori la vita privata dai suoi post dopo aver dato la bella notizia a giugno come già vi avevamo già anticipato.

Nei mesi scorsi Roberto aveva anche confessato di voler chiamare la figlia Mia, anche se aveva aggiunto: “Ad avere l’ultima parola sarà la mamma”. Se il suo sogno è stato esaudito però non l’ha rivelato.



Il desiderio di diventare padre era forte per Farnesi. Per annunciare la gravidanza della Belcastro aveva sfoggiato un pancione finto e si era lanciato in balli sfrenati. Ora che stringe la piccola tra le braccia è completamente cotto di lei. L’arrivo della bimba è stato salutato con gioia anche dai tanti follower e dagli amici vip, da Milena Miconi a Cristina…