Roberto Ricci, il cardiologo di Mattarella ha curato Giorgio Napolitano e Camilleri

Roma - È stato il professor Roberto Ricci a condurre l’intervento sul presidente Sergio Mattarella ed è lui che sta seguendo la degenza del capo dello Stato. Romano, 63 anni, Ricci è ufficialmente primario del reparto di cardiologia dell’ospedale Santo Spirito di Roma dal 2009 ma in realtà per i precedenti nove anni, ovvero dal 2000, era già il responsabile del reparto. Il suo predecessore, il professor Vincenzo Ceci, è andato in pensione per raggiunti limiti di età e Ricci ha sempre guidato la struttura. Cardiologo di grande fama, Ricci ha già avuto altri pazienti «eccellenti». Fu proprio lui a soccorrere l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano quando ebbe problemi cardiaci e curarlo in seguito. E sempre lui si è occupato dello scrittore Andrea Camilleri.

Nella sua carriera Ricci ha anche diretto l’unità di Terapia Intensiva, si è occupato di management sanitario, emodinamica, ecocardiografia, prevenzione cardiovascolare, integrazione ospedale-territorio, e si è dedicato alla carriera accademica in qualità di docente della scuola di specializzazione in cardiologia della seconda facoltà di Medicina e chirurgia dell’università La Sapienza. Nel suo curriculum vanta anche oltre 250 pubblicazioni su riviste scientifiche italiane e straniere e negli anni è anche stato membro di commissioni per l’emergenza cardiologica, consigliere dell’Heart care foundation.