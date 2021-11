Roberto Vecchioni: «Ho avuto tre tumori e tre operazioni»

Milano - Intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera di oggi, il cantautore Roberto Vecchioni racconta: «Ho avuto tre tumori, tre operazioni, a un polmone a un rene alla vescica. Eppure ho compiuto 78 anni e sto benissimo».

Con Francesco Guccini quando vi siete conosciuti?

«A Sanremo, nel 1974. Non al Festival; al club Tenco. Lui aveva una bottiglia di bourbon, io di whisky. Facemmo gara a chi beveva di più».

Chi vinse?

«Eravamo troppo ubriachi per stabilirlo. Quella sera mi accorsi che Francesco, nonostante l’aspetto rabelaisiano, da gigante godereccio, è di animo malinconico. Un crepuscolare».

Una delle sue canzoni dice: «Milady smettila di bere, ti spacco in testa quel bicchiere...».

«Infatti ho smesso. Del tutto: neanche un sorso di vino. Sette anni fa. Mi accorsi che stavo male, che perdevo tempo e attenzione per i figli».

Lei è stato amico dei più grandi cantautori. Franco Battiato com’era?

«Dietro la timidezza si nascondeva un mattacchione. Bravissimo raccontatore di barzellette».