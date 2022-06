Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, weekend siciliano

Siracusa - Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno vivendo una delle storie d’amore più belle nate dentro la casa del Grande Fratello Vip: da quando si sono messi insieme i due ex gieffini vivono in una diretta costante con i propri social follower, praticamente esclusi solo dai loro momenti più intimi. Già la scorsa estate, da Milano, passarono parte delle vacanze in Sicilia, dove il 28enne figlio del portiere Walter conobbe i genitori della showgirl messinese, un anno più grande di lui.

Da Palmi in Calabria, dove si trovano, sabato arriveranno a Siracusa e domenica a Mirabella Imbaccari, nel catanese, per due impegni promozionali in altrettanti atelier di abiti di nozze... che ci stiano già facendo un pensierino?