Rosanna Lambertucci si sposa a 77anni: "A luglio le nozze con Mario"

Rosanna Lambertucci a 77 anni dirà nuovamente di sì: la conduttrice tv si risposa, si tratta del terzo matrimonio. Il 7 luglio prossimo andrà all’altare con l’imprenditore Mario Di Cosmo. A Chi racconta i dettagli dei fiori d’arancio con l'uomo di circa 15 anni più giovane di lei e rivela quale famosa collega le farà da testimone di nozze.



"Tutto mi sarei immaginata nella vita tranne che un giorno sarei tornata all'altare", dice rivelando che la data è stata fissata per il 7 luglio. A 77 anni è pronta per iniziare un nuovo capitolo: "La vita non smette mai di sorprendermi, i sentimenti li controlli soltanto se non li hai".

"Faremo una cerimonia religiosa, privata, in una chiesa in cui sono andata a pregare per molto tempo nei momenti più difficili. Poi, la sera, festeggeremo con gli amici di sempre", racconta Rosanna Lambertucci. Gli invitati saranno circa 300 e come testimoni la sposa ha scelto "un'amica speciale, Eleonora Daniele insieme al marito Giulio Tassoni". Mario Di Cosmo invece avrà accanto a sé due amici storici.

L'abito e il viaggio di nozze Come ogni sposa che si rispetti, Rosanna Lambertucci ha dedicato molta attenzione alla scelta dell'abito da sposa. "Bianco, bello, semplice ed elegante allo stesso tempo", lo descrive e aggiunge: "Un abito da sogno". Dopo il sì, via in barca tra le isole Pontine per un viaggio di nozze che avrà come approdo Procida, "il posto del cuore di Mario".



La storia d'amore La storia d'amore tra Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo è iniziata col botto: al primo appuntamento lui le ha subito chiesto di sposarlo. "Guardandomi negli occhi dopo un giro sulle montagne russe mi disse: 'Fosse per me ti sposerei domani'. Negli anni chiaramente siamo tornati spesso a parlarne. Ho sempre tergiversato con un 'poi vedremo' finché quest'anno mi sono detta: 'Rosanna sei pronta'". Alla base della sua indecisione la paura della perdita e quella dell'errore. Anche la differenza d'età per lei ha rappresentato un problema inizialmente, poi superato.

Il matrimonio precedente Rosanna Lambertucci è stata sposata con il giornalista Alberto Amodei, da cui ha avuto una figlia, Angelica. Nonostante fossero divorziati, quando lui si è ammalato lei l'ha accudito per due anni fino alla morte. "Penso che l'ultimo regalo di Alberto sia stato proprio l'avermi fatto incontrare Mario. Pensi che, nei suoi ultimi giorni di vita, disse a nostra figlia: 'Mamma non deve stare da sola, perché non le piace'".



Il segreto del loro amore "La passione è accecante e non permette di valutare la tenerezza, la solidarietà, la presenza. Elementi fondamentali per andare avanti nella stessa direzione" dice Rosanna Lambertucci, che rivela il segreto del rapporto di 8 anni con Mario Di Cosmo: "La stima e la fiducia. Senza quest'ultima nulla può durare".