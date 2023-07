Rosanna Lambertucci sposa in bianco a 77 anni. FT

Sabaudia, Roma - Fiori d'arancio per Rosanna Lambertucci.

"Non c’è un’età per essere felici": Rosanna Lambertucci lo aveva detto qualche mese fa a Silvia Toffanin durante l’intervista a Verissimo. E il 7 giugno è arrivato il giorno delle nozze, romanticamente in bianco a 77 anni (ne compirà 78 a novembre), con l’imprenditore ed ex assistente parlamentare Mario Di Cosmo. La conduttrice pubblica immagini sorridenti mentre è avvolta in un vestito che sembra una nuvola candida con taglio a sirena.

Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo si sono sposati nel Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia, dopo otto anni di relazione. La giornalista è vedova di Alberto Amodei, scomparso nel 2014 (i due si erano separati), e mamma della loro figlia Angelica (oggi 47enne).

A Verissimo la neosposa aveva detto: «Ci sposeremo quest'estate. Me l'ha chiesto il primo giorno che siamo usciti. Credimi, ti sto dicendo la verità. Eravamo in un parco giochi a Cinecittà. Era la prima volta che uscivamo. Ci eravamo incontrati per caso in un famoso albergo romano. Lui si era presentato, poi aveva chiesto di incontrarmi, ma io ero stata sempre molto reticente, poi una domenica finalmente facciamo questa uscita. C'era molto traffico, abbiamo incrociato Cinecittà World. Io vado pazza per le giostre. È un tipo di divertimento che adoro. Siamo andati e ci siamo divertiti come due ragazzi. Lui mi ha guardata e mi ha detto: "Rosanna ti devo dire una cosa che non solo non ho mai detto, ma non ho neanche mai pensato. Io non ho mai pensato di sposarmi. Lo sai? Io ti sposerei domani". È un uomo solido, proiettato nel futuro, ma molto all'antica». Mario Di Cosmo è 15 anni più giovane di lei, ma la differenza d’età è stato un problema soltanto per lei a inizio frequentazione. L’uomo, originario di Caserta, ha scelto per il viaggio di nozze una fuga tra le isole Pontine e Procida.

La cerimonia religiosa che li ha uniti è stata intima, ma la festa successiva ha radunato 300 invitati, tra cui molte star italiane, a partire da Alba Parietti, a Palazzo Brancaccio a Roma (il luogo in cui si sono “sposati” nel segno della musica anche i Maneskin, per intenderci). A convincere la conduttrice del grande passo ci ha pensato il suo compianto fratello Alberto. Lo ha rivelato la stessa Lambertucci: «Pochi giorni prima della sua tragica scomparsa mi ha detto: “Sposa Mario, perché ti vuole bene. Non avere timore e non distruggere il futuro per la paura di non voler dare dolori a quello che è stato il tuo passato”».