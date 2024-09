Rosario Fiorello presto nonno

Roma - La famiglia di di Fiorello si prepara a festeggiare un matrimonio. Olivia Testa, trentenne primogentita di Susanna Biondo, moglie dello showman, sta per dire «sì» al fidanzato Ansperto Radice Fossati Confalonieri, da cui aspetta un bebè (è incinta di sei mesi) che renderà Fiorello nonno per la prima volta. Da quanto Olivia e Ansperto stiano insieme non si sa. Riservatissimi, vivono a Milano dove lei, da sempre lontana dal mondo dello spettacolo, lavora nel comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Lui, invece, discendente di una delle famiglie più antiche della nobiltà milanese, lavora nel mondo del design e dell’arte. Le nozze sono previste per il prossimo ottobre, in una location da sogno: la laguna di Venezia.

Nei giorni scorsi Olivia e il futuro marito sono stati paparazzati proprio tra le calli di Venezia, probabilmente diretti verso la location dove si svolgeranno le nozze. E con loro c'erano anche Susanna e Fiorello. Lo showman, quasi irriconoscibile con cappello e occhiali scuri, negli scatti rubati appariva dolcissimo con la sua Olivia, che lo abbraccia e bacia di continuo. Lo showman alla figlia, nata dal primo matrimonio di Susanna Biondo con l'imprenditore Edoardo Testa, è legatissimo. Olivia aveva solo tre anni quando Rosario e la mamma si sono innamorati e dieci quando i due, nel 2003, si sono sposati.

Proprio con Olivia Fiorello ha iniziato a vestire i panni da papà prima della nascita nel 2006 di Angelica. E a scegliere il nome della piccola di casa (oggi diciottenne) fu la sorella maggiore (prendendo spunto dal titolo di una canzone delle Vibrazioni). La loro è una famiglia allargata molto unita. Qualche anno fa, parlando di Olivia, lo showman aveva raccontato: «Le rare volte in cui se ne esce con la solita frase, banalissima, “Tu non sei mio padre”, io sorrido e le rispondo: “È vero, non sono il tuo padre naturale. Sono il tuo padre frizzante”». Ora Olivia sta per regalare al suo papà «frizzante», e al resto della sua bella famiglia allargata, una doppia gioia: prima le nozze con Ansperto, poi un bebè.