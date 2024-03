Rupert Murdoch a 92 anni si sposa per la quinta volta

A meno di un anno dall'annullamento del suo ultimo matrimonio, il miliardario novantenne Rupert Murdoch ha deciso di risposarsi. La notizia, confermata dalla CNN venerdì, arriva pochi giorni prima del suo 93esimo compleanno di lunedì prossimo. Lo scorso marzo, il numero uno dei media mondiali aveva annunciato l'intenzione di sposare Ann Lesley Smith, ex igienista dentale e conduttrice radiofonica. Ma il matrimonio è stato poi annullato settimane dopo. Questa volta Murdoch sposerà Elena Zhukova, una biologa molecolare in pensione di 67 anni. Secondo il New York Times, il primo a riportare le imminenti nozze, i due hanno iniziato a frequentarsi quest'estate e hanno intenzione di sposarsi a Moraga Bel Air, il lussuoso vigneto nella tenuta di Murdoch in California.

Zhukova è la madre della collezionista d'arte russo-americana Dasha Zhukova , ex moglie dell'oligarca russo Roman Abramovich.

Murdoch è stato recentemente messo al 280° posto nel Billionaire Index di Bloomberg, con un patrimonio netto di 9 miliardi di dollari. In passato è stato sposato con l'ex assistente di volo Patricia Booker, la giornalista Anna Murdoch e l'imprenditrice Wendi Deng. Sarebbe stata proprio quest'ultima a presentarlo a Zhukova. Il quarto matrimonio, con l'ex modella Jerry Hall, nel 2016. Il loro divorzio è arrivato nell'agosto 2022.