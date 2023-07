Russell Crowe è a Taormina

Taormina - «L’Italia è un dono degli Dei. Da amare, da rispettare, da onorare» aveva scritto solo ieri Russell Crowe su Twitter accompagna una foto dell’isola di Strambolicchio, in Sicilia.

Un messaggio con migliaia di reazioni, fra cui quella della premier Giorgia Meloni, che ha rilanciato il tweet sul proprio profilo. Selfie e autografi E ieri il Gladiatore, che sta girando nel Mediterraneo con il suo yacht, si è materializzato a Taormina. L’attore neozelandese che nel 2001 vinse il premio Oscar come miglior protagonista per aver interpretato un film cult come quello del regista Ridley Scott, ha pranzato al ristorante “La Botte” e poi ha fatto un salto al Bambar confermandosi affabile con i proprietari degli esercizi taorminesi, con i turisti, con gli ammiratori che lo hanno fermato per i soliti selfie.

Le “tracce” dei suoi spostamenti sono rinvenibili, come spesso accade di questi tempi, sui social. Ieri pomeriggio, su Facebook, è comparsa la foto dell’attore con un noto ristoratore di Taormina istantanea che testimonia il suo passaggio nella Perla dello Jonio, dove Crowe è già stato in passato per il Taormina Film Fest.