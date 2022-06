Sabrina Ferilli, le foto della vacanza a Marzamemi e Noto

Noto - Sabrina Ferilli (Roma, 1964) in vacanza in Sicilia: "La parte orientale è pura magia". Il mare e il sole della Sicilia per Sabrina Ferilli. La bellissima attrice romana, protagonista al Festival di Sanremo accanto ad Amadeus nella serata finale, è stata in vacanza a Noto. "Ho un rapporto speciale con la Sicilia - ha scritto la Ferilli su Instagram -. Ho girato due film qua, il giudice Livatino ed un film su Mozia. La parte orientale della Sicilia barocca è pura magia".

News Correlate Sabrina Ferilli in Sicilia: su Instagram gli scatti a Noto

La Ferilli sta visitando alcuni luoghi suggestivi della Sicilia, come dimostra il suo "reportage". Tra le immagini pubblicate su Instagram ci sono la scalinata di via Fratelli Bandiera allestita da Carlo Coniglio, Palazzo Ducezio. Molti i selfie a mare.