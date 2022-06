Sabrina Ferilli, vacanze siciliane: su Instagram gli scatti a Noto

E’ tempo di vacanze, in questo Maggio che sembra Agosto , specialmente in Sicilia ed ecco che arrivano anche i Vip. Vacanze siciliane per la bella Sabrina Ferilli. L’attrice romana ha scelto la Sicilia, per godersi alcuni giorni in completo relax, tra l'arte e il mare nella Sicilia sud Orientale.

In queste ultime ore, infatti dal suo profilo Instagram, sono stati pubblicati alcuni scatti dedicati a Noto e non solo. La sua è una vacanza scandita dal barocco e dal mare in completo relax e in incognito, almeno fino ad ora.



Gli scatti a Noto pubblicati su Instagram

Sabrina Ferilli immortala e documenta sui social, la sua vacanza in “incognito “ a Noto.

La scalinata di via Fratelli Bandiera abbellita da Carlo Coniglio, e racconta di avere un “rapporto speciale con la Sicilia”, dove ha girato due film (Il Giudice Livatino e uno su Mozia). E si lascia andare a un…”la parte orientale della Sicilia barocca è pura magia”.

In un alto post, poi immortala Palazzo Ducezio, spunta anche una foto in piazza Mazzini (piazza Crocifisso) mano nella mano forse con il marito Cattaneo e da ultima questa mattina una foto in completo relax al mare.