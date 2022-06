Salvatore Aranzulla in ferie in Sicilia: «Ecco perché non mi abbronzo» FOTO

Taormina, Me - Chi non conosce Salvatore Aranzulla? Non sai come scaricare un film? Vuoi entrare in un gruppo Whatsapp senza permesso? Cerchi un modo per eliminare un virus dal tuo pc? Per tutto questo e molto di più c’è lui. L’imprenditore informatico risolvi-tutto originario di Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania e trapiantato a Milano, si è goduto alcuni giorni di relax nella sua amata Sicilia prima di tornare davanti al pc. La scorsa estate il re dei divulgatori informatici aveva soggiornato nel resort dei vip, al Verdura di Sciacca; quest'anno, invece, ha scelto il Belmond Villa Sant’Andrea di Taormina (minimo 700 euro a notte).

Come si vede nella fotogallery tratta dal suo profilo Instagram, l’appetito non gli manca ma – forse grazie anche alle porzioncine “stellate” che girano da quelle parti (a parte l’orrido abbinamento coca cola/mezze maniche) - Aranzulla esibisce sui social un fisico palestrato, asciutto e tonico. Anche di un pallore mortale, però, per essere in vacanza al mare! “Ma era sempre nuvoloso?”; “Figuriamoci com’eri bianco prima di arrivare” gli scrivono nei commenti alcuni follower. “Rispondo a chi nei commenti continua a scrivermi che sono sempre ‘bianco’ e che dovrei abbronzarmi – replica il cervellone 32enne -. Mi spiace, ma non posso: prendo un immunosopressore per la mia colite ulcerosa e rischio di brutto ad espormi troppo al sole”, aveva fatto sapere già l’anno scorso.