Samuel Peron, maestro di Ballando con le Stelle, diventerà papà

Samuel Peron, uno dei maestri della prima ora di "Ballando con le Stelle", diventerà padre. Lui e la sua compagna, Tania Bambaci, lo hanno annunciato sui social postando la medesima foto: lui che bacia il pancino di lei. Il ballerino manifesta tutta la sua felicità scrivendo: "La vita ha deciso di farci un regalo, il più bel regalo che potessimo desiderare".

Tania Bambaci, attrice, e Peron stanno insieme da diversi anni. Nel 2020 una crisi sembrava averli allontanati, ma alla fine l'amore è stato più forte e adesso si preparano a diventare genitori, non si sa ancora se il fiocco sarà rosa o azzurro. E chissà che in futuro per la coppia non ci siano anche i fiori d'arancio. In ogni caso, auguri.