Samuele Bersani: vi racconto come Lucio Dalla scrisse Tu non mi basti mai

Cogne, Val D'Aosta - “Ero presente il giorno in cui Lucio scrisse di getto il testo di Tu non mi basti mai". A raccontare, scrivendo, è Samuele Bersani. "Stavo registrando il mio quarto album nel suo studiolo bolognese, in via D’Azeglio 52. Era appena stato alla messa delle 11 in San Domenico quando entrò trionfante con il foglio in mano ancora umido d’inchiostro. Durante l’omelia aveva tolto il cappuccio alla stilografica e riga dopo riga gli era uscita tutta la canzone…”

Sabato 3 luglio, nella prima data del suo nuovo tour estivo a Cogne (Valle d’Aosta), Samuele Bersani ha ricordato Lucio Dalla con “Tu non mi basti mai”. Una versione acustica molto suggestiva del brano, dalla quale traspare il grande affetto di Bersani verso il suo “maestro artistico”. Il video dell’esibizione è stato condiviso dallo stesso Bersani su Instagram. Nel post, il cantautore ha ricordato come è nato il pezzo pubblicato nel 1996 l’interno dell’album di Dalla “Canzoni”.